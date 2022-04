Analyse | Union demütigt Hertha - Die endgültige Wachablösung

So 10.04.22 | 09:56 Uhr

Bild: Sören Stache/dpa

Unions 4:1 im Derby bei Hertha BSC stürzt Hertha in eine tiefe Depression. In den 90 Minuten auf dem Feld wurde klar, warum die Köpenicker den Westender Stadtrivalen derzeit sportlich meilenweit enteilt sind. Von Till Oppermann

Als Schiedsrichter Sven Jablonski Hertha BSC nach 90 verheerenden Minuten im Hauptstadtderby gegen den 1. FC Union mit dem Abpfiff erlöste, nahm Dedryck Boyata die Beine in die Hand. Der Kapitän lief schnurstracks über die blaue Tartanbahn des Berliner Olympiastadions in die Katakomben. Während Spieler wie das 17-jährige Eigengewächs Linus Gechter und der 20-jährige Torhüter Marcel Lotka in einer Dominanzgeste der aufgebrachten Ultras dazu aufgefordert wurden, ihre Trikots auszuziehen, ersparte sich der Kapitän den Gang in die Kurve. Ein passenderes Bild könnte es für die kopf- und führungslose Hertha-Mannschaft im April 2022 nicht geben. Von Anfang an war Magaths Elf den Unionern körperlich und spielerisch unterlegen, aber dass sie sich in der 2. Halbzeit nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich vor heimischem Publikum vollen Olympiastadion vom Stadtrivalen mit 1:4 demütigen ließ, war nicht nur ihrer fehlenden Klasse geschuldet, sondern auch dem mangelhaften Einsatz.

imago images/Matthias Koch Dritter Derby-Sieg der Saison - Union demütigt Hertha im ausverkauften Olympiastadion mit 4:1 Drittes Derby der Saison, dritter Sieg: Der 1. FC Union hat am Samstagabend mit 4:1 (1:0) bei Hertha BSC gewonnen. Die Köpenicker können so weiter Richtung Europa schauen, für die Gastgeber wird es im Abstiegskampf immer enger.

Entscheidende Duelle gingen an Union

Wer sah, wie Andras Schäfer vor dem 3:1 erst mit einer Grätsche den Ball erkämpfte und dann den Torschützen Sheraldo Becker auf den Weg schickte, versteht einen Teil des Unterschiedes zwischen Union und Hertha. Felix Magath betonte bewundernd: "Gegen so einen starken Gegner haben wir keine Mittel." Union habe seine Mannschaft mit Robustheit und einer guten Raumaufteilung dominiert. Zwar gewannen die Herthaner mit 54 Prozent mehr Zweikämpfe als die Gäste, aber in den entscheidenden Duellen hatte Union die Überhand. Etwa bei den beiden Kopfballtreffern durch die Mittelfeldspieler Genki Haraguchi und Grischa Prömel, vor denen Becker und Nico Gießelmann frei flanken durften.

Hertha fehlen Unions Automatismen

"Ich erwarte von den Achtern, dass sie diese Wege in den Strafraum gehen", erklärte Union Coach-Fischer. Die Tore folgten auf die Umsetzung eines klaren Plans. Ebenso wie Sheraldo Beckers Treffer: "Seine unglaubliche Geschwindigkeit kann man kaum verteidigen, wir haben deshalb immer wieder versucht, hinter die Kette zu spielen." Und Hertha? Wenn die Gastgeber gefährlich wurden, dann meistens nach Einzelaktionen von Myziane Maolida, den Magath trotz guter Leistung auswechselte. Herthas Tor erzielte Unions Timo Baumgartl, als er eine Flanke ins eigene Tor stolperte. Konstruierte Laufwege oder einstudierte Spielzüge hatte Hertha nicht zu bieten. "Wir haben einfach nicht diese Automatismen, die der Gegner hat."

Magath korrigiert zur Pause seine Formation

Dabei verfolgte auch Felix Magath die Idee, seine Achter Lucas Tousart und Santi Ascasibar in Szene zu setzen. Wer vor dem Spiel wegen der drei Innenverteidiger Boyata, Gechter und Kempf glaubte, Hertha spiele mit einer Fünferkette, sah sich getäuscht. Gechter sollte als Ausputzer im defensiven Mittelfeld Tousart und Ascasibar entlasten. Mit mäßigem Erfolg, Union dominierte Hertha von Beginn an, Entlastung gab es kaum. Allerdings entstand Herthas beste Chance durch Maolida nach einem schönen Zusammenspiel Tousart, der den Stürmer in Szene setzte. Zur Pause beendete Magath sein Experiment und stellte auf einer Dreierkette um. "Wir haben zu zögerlich gespielt, zu wenig nach vorne und zu viel auf die Seite."

Union kann sich auf Hilfe von außen verlassen

Überraschend für Union? Das ist schwer zu beantworten. Zumindest versetzte sein Team die 60.000 Heimfans nach vier Minuten in der zweiten Halbzeit zum einzigen Mal an diesem kühlen Abend im Westend in Ekstase. Doch die Unioner, die in dieser Saison schon so manche Führung verspielt haben, ließen sich nicht beeindrucken. Weitere vier Minuten später stellte Prömel den alten Abstand wieder her, in der Folge brachen die Herthaner auseinander. Fischer erklärte die Gründe für Unions Reaktion: "Die Mannschaft nimmt das aus der Kabine, wir sind eine eingeschworene Truppe." Die sich stets auf Hilfe von außen verlassen kann. Während Magath 90 Minuten auf seinem Stuhl verbrachte, coachte Fischer seine Mannschaft aktiv von der Seitenlinie. Während Herthas Auswechslungen wirkungslos verpufften, erzielte Unions Joker Sven Michel das 4:1 und Andras Schäfer bot seine beste Leistung im rot-weißen-Dress. Gerade ihn habe Fischer sehr gut gesehen, lobte der Trainer. Insbesondere, weil der Winterneuzugang eine Kulisse von 75.000 Zuschauern nicht gewohnt sei. "Er lernt langsam aber sicher unsere Automatismen kennen und setzt das sehr gut um."

Was gibt Hertha Hoffnung?

Und welcher Trost bleibt Hertha nach dem Derby-Desaster? Magath sagte, die Situation habe sich nicht geändert. Da Hertha noch gegen alle direkten Konkurrenten spiele, habe die Mannschaft die Rettung im Abstiegskampf in der eigenen Hand. "Der bestimmende Faktor war der Gegner", kommentierte Magath. Er würde trotzdem gut daran tun, für die direkten Duelle einen besseren Plan zu präsentieren, als sich auf die "schwächeren" Konkurrenten zu verlassen. Auch die Reste der auseinandergebrochenen Mannschaft könnten nach der Demütigung durch den Rivalen und die eigenen Fans eine positive Erzählung gebrauchen. Immerhin gewann Hertha einen neuen Fan. Während die eigenen Anhänger nach der dritten Derbyniederlage der Saison bitter enttäuscht wurden, wünscht sich Unions Kapitän Christopher Trimmel Herthas Klassenerhalt. Er will auch in der kommenden Saison ein Hauptstadtderby spielen. Nachdem Union in dieser Saison endgültig die sportliche Wachablösung als Platzhirsch des Berliner Fußballs gelang, hätten wohl viele Herthaner eine Rechnung offen.

Sendung: rbb24, 09.04.2022, 21:45 Uhr