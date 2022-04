Die BR Volleys haben das zweite Spiel der Halbfinalserie um die deutsche Meisterschaft gegen die United Volleys Frankfurt verloren. In der hessischen Metropole zeigten die Berliner eine durchwachsene Leistung und mussten sich verdient mit 2:3 (22:25, 22:25, 28:26, 25:14, 9:15) geschlagen geben. Nach dem Erfolg der Berliner im ersten Spiel steht es in der Serie nun 1:1 nach Siegen.

Schon im ersten Satz wurden die BR Volleys von den Hessen lange Zeit dominiert. Vor 1.100 Zuschauern in der Ballsporthalle Frankfurt lagen die Gastgeber zwischenzeitlich mit bis zu acht Punkten vorn, ehe es gegen Ende des Satzes noch einmal etwas enger wurde. Im zweiten Durchgang konnten die Berliner mit 22:21 erstmals in Führung gehen, verloren dann aber die Konzentration und gaben auch diesen Satz an die Hessen.

Im dritten Durchgang arbeitete die Mannschaft von Trainer Cedric Enard hart und wehrte drei Matchbälle ihres Gegners ab, bevor sie dann die Wende schafften und den ersten Satzgewinn des Abends feierten. Im vierten Satz bekamen die Zuschauer ein völlig anderes Spiel zu sehen und die BR Volleys dominierten nach Belieben. Mit 25:14 zwangen sie die Frankfurter in den Tiebreak. Dort kippte das Momentum wieder und die Hausherren zogen schnell davon. Am Ende feierten die United Volleys einen souveränen Sieg.

Somit ist die Serie nun ausgeglichen. Gespielt wird nach dem Modus Best of Five, es zieht also das Team ins Finale ein, das zuerst drei Siege geholt hat. Das dritte Spiel findet am Mittwochabend in der Berliner Max-Schmeling-Halle statt.