Die Berliner Bob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka hat gut zwei Monate nach ihrer Silbermedaille im Zweier bei den Winterspielen in Peking ihren Rücktritt verkündet. Das gab die 31-Jährige am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt. "Ich habe für mich jetzt den Zeitpunkt gesehen, meine Karriere zu beenden, und bin froh, dass ich dies nach einer olympischen Silbermedaille tun kann", sagte Jamanka. Sie wolle nun in ihrer Geburtsstadt ein Studium beginnen.

Bereits in Peking hatte Jamanka ihren Rückzug vom Leistungssport angedeutet, sich aber noch eine Hintertür für eine Teilnahme an der WM 2023 in St. Moritz offen gelassen. Die Zeit bis zu den nächsten Winterspielen 2026 in Cortina d'Ampezzo/Mailand sei "definitiv zu lang", St. Moritz aber "immer eine Reise wert". Für einen WM-Start hätte sich die Berlinerin eine neue Anschieberin suchen müssen, denn Alexandra Burghardt wird sich als derzeit beste deutsche Sprinterin wieder auf ihre Leichtathletik-Karriere konzentrieren.