120 Minuten plus Elfmeterschießen: Turbine Potsdam hat in Leverkusen die besseren Nerven bewiesen und den Einzug ins DFB-Pokalfinale perfekt gemacht. Tore fielen in der Partie dabei nur vom Punkt.

Turbine Potsdam hat den Einzug ins DFB-Pokalfinale der Frauen perfekt gemacht. Die Brandenburgerinnen gewannen in Leverkusen mit 4:3 im Elfmeterschießen. Im Ulrich-Haberland-Stadion war Turbine vor 2.000 Zuschauern in der regulären Spielzeit durch einen umstrittenen Elfmeter in Rückstand geraten, konnte sich aber später durch einen eigenen Strafstoß in die Verlängerung retten. Nach torlosen weiteren 30 Minuten, zeigten die Potsdamerinnen dann die besseren Nerven im Elfmeterschießen und schafften so am Ende den Einzug ins Endspiel.

Das Finale wird am 28. Mai im Müngersdorfer Stadion in Köln stattfinden. Dort trifft die Mannschaft von Trainer Sofian Chahed dann auf den VfL Wolfsburg, der sich bereits am Ostersonntag gegen Bayern München durchgesetzt hatte.