Die Vorfreude auf der Galopprennbahn in Hoppegarten ist riesig. Am Ostersonntag steht der Saisonauftakt an und zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit können der Besitzer Gerhard Schöningh und sein Team wieder uneingeschränkt Zuschauer zu den Pferderennen willkommen heißen. "Eigentlich gab es nie die Atmosphäre, die alle Fans lieben. Das jetzt wieder Normalität zurückkehrt, erhöht die Vorfreude", erzählt Schöningh.

Wenn also am Ostersonntag endlich wieder für alle die Türen in Hoppegarten öffnen, will er den Saisonauftakt zu einem besonderen Event für klein und groß machen. 108 Pferde werden in 10 Rennen an den Start gehen und sich um insgesamt 118.500 Euro Preisgeld bewerben. Für Fans des Reitsports wird es also eine ganze Menge zu sehen geben, aber vor allem auch viele Chancen, auf das richtige Pferd zu wetten. Für die Kinder gibt es Ponyreiten, einen Spielplatz und einen Streichelzoo. "Und die Kinder lieben es natürlich, ganz nah an den Pferden dran zu sein. An der Zielgrade stehen sie am Zaun und nur drei oder vier Meter neben ihnen galoppiert ein Pferd mit 60 Km/h, das begeistert Kinder", sagt Schöningh.

Er rechnet mit einem bunten Familienfest. Und das bunt gemischte Publikum sei genau das, was er schätzen würde. Es gäbe die Reitsport-Fans, die Leistung sehen und wetten wollen würden, die Familien, die Hoppegarten als Ausflugsziel sehen würden und die Menschen, die wegen des Sehens und Gesehen-Werdens kommen würden. "Die werfen sich gerne in Schale. Und es gibt andere, die gehen da ganz locker hin, aber gucken, wer sich interessant anzieht. Und auch das fasziniert mich am Reitsport immer so. Dass es einfach die Mischung aus verschiedenen Menschen gibt. Und wenn sich das toll mischt, dann haben alle einen anregenden und aufregenden Tag", sagt er.