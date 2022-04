Hertha vor dem Spiel beim FC Augsburg - "Es gibt keine Ausreden mehr"

Fr 15.04.22 | 18:59 Uhr | Von Astrid Kretschmer

Imago/Matthias Koch Audio: Inforadio | 15.04.2022 | D. Wiese | Bild: Imago/Matthias Koch

Hertha BSC steht beim FC Augsburg das erste von drei Kellerduellen bevor. Trainer Felix Magath sieht den anstehenden Schlüsselpartien optimistisch entgegen - auch wenn er den Mannschaftskapitän noch für zu schüchtern hält. Von Astrid Kretschmer

Das Personal

Hertha BSC steht vor den wichtigsten Spielen in dieser Saison. Die Partien gegen die drei direkten Konkurrenten im Abstiegskampf entscheiden über die Zukunft des ganzen Klubs. Samstag der Auftakt beim FC Augsburg. Danach warten der VFB Stuttgart und Arminia Bielefeld. Der enorme Druck bringe "auch Vorteile" mit sich, meinte Magath am Karfreitag auf der Spieltags-Pressekonferenz, "man ist fokussierter und konzentrierter. Jeder weiß, dass es um alles geht. Es gibt keine Ausreden mehr." Doch Magath forderte auch: "Jetzt brauchen wir diesen Kampf, diesen Einsatz." Allen voran von den Führungsspielern, von denen es laut Magath aber "eigentlich keine" gibt, was "ein weiteres Problem in unserem Kader" sei.

Sein Statement unter der Woche, dass Hertha bis auf Kevin-Prince Boateng zu wenig Führungsspieler hätte, sei besonders an Dedryck Boyata gerichtet gewesen. "In erster Linie ist unser Kapitän aufgerufen", so der Hertha-Trainer. Überlegungen, dem Belgier die Binde wegzunehmen und ihn dadurch von einer Last zu befreien, hat Magath nicht. Boyata sei ein "exzellenter Spieler mit hoher Qualität, der auch das Zeug hat, bestimmend zu sein", meinte Magath. Nur bisher, so der Hertha –Coach, präsentierte sich Boyata als "zu schüchtern" für einen Kapitän, der vorangehen soll. Magath setzt auf einen Leistungssprung von Nationalspieler Boyata und hofft, "dass er sich angesprochen fühlt". Wer will, kann Magaths Aussagen auch als latente Kritik an Geschäftsführer Fredi Bobic interpretieren. Bobic hatte, als er im Sommer zu Hertha kam angekündigt, bei der Kaderplanung deutlich mehr Wert auf Mentalität zu legen: "Die Gruppe ist das Wichtigste." Doch es scheint, als sei der Teamgeist bei Hertha noch geringer ausgeprägt als letzte Saison.



Es fehlen: Dong-Jong Lee (Sprunggelenksverletzung), Alexander Schwolow (Oberschenkelverletzung), Kélian Nsona (Aufbautraining)

Die Form

Drei Spiele gab es unter der Leitung von Felix Magath. Nach dem Sieg gegen Hoffenheim, folgten zwei Niederlagen. Besonders das 1:4 am vergangenen Wochenende im Derby gegen den 1. FC Union, war ein absoluter Tiefschlag und ging vor allem an den Fans nicht spurlos vorbei – diese forderten die Spieler nach dem Abpfiff im Olympiastadion sogar auf, ihre Trikots auszuziehen. "Wir haben die Geschehnisse rund um das Derby aufgearbeitet und danach nicht mehr thematisiert", sagte Magath. "Wir haben versucht die Niederlage zu vergessen und nach vorne zu schauen." Eine Ausnahme war der Mittwochabend, berichtet der Hertha-Trainer. Da trafen sich die Spieler und das Trainerteam zum gemeinsamen Abendessen und sahen sich das Champions-League-Spiel zwischen Atletico Madrid und Manchester City an. Der Wunsch "sich mal zusammenzusetzen", sei aus der Mannschaft gekommen. "Der ganze Abend war von hoher Qualität", verriet Magath. Auch dadurch sei die doppelte Derby-Demütigung durch Union Berlin und die eigenen Fans "abgehakt".

"Die Stimmungslage ist wieder so", verriet der 68-Jährige, "dass wir angriffslustig nach Augsburg fahren und zeigen wollen, dass wir es besser können als gegen Union." Hoffnung schöpft der Cheftrainer, weil der Gegner nicht so stark sei. "Augsburg hat nicht die Qualität wie Union. Deshalb sehe ich eine Partie, in der wir mitspielen können", betonte der 68 –jährige vor dem Duell gegen die bayerischen Schwaben. Mit der Ausbeute von drei Punkten aus seinen ersten drei Spielen (gegen Hoffenheim 3:0, in Leverkusen 1:2 und gegen Union 1:4) ist Magath zufrieden. "Es hätte schlimmer laufen können", so der Hertha-Chefcoach. "Uns empfängt ein Gegner, der gut drauf ist. Die Ergebnisse sprechen für sich", sagte Felix Magath zum Gegner FCA. Aber: "Wir wollen nicht mit leeren Händen zurückkehren", schob Magath optimistisch nach.

Der Gegner

Zieht Hertha den FCA noch einmal kräftig hinein in den Abstiegsstrudel oder schaffen die Gastgeber gegen den direkten Konkurrenten schon den vorentscheidenden Sieg für den Klassenerhalt? Während Hertha nur mickrige fünf Punkte in der gesamten Rückrunde holte und immer tiefer in den Abgrund 2. Liga blickt, stemmte sich der FC Augsburg in den vergangenen Wochen mit Siegen gegen Bielefeld, Wolfsburg und Mainz gegen den Abstieg. Außerdem zeigten die Fuggerstädter beim unglücklichen 0:1 beim FC Bayern, zu was sie fähig sind. Mit 32 Punkten liegt Augsburg auf Rang 14. Der Vorsprung auf Hertha auf Platz 17 beträgt sechs Punkte. Bei einem Sieg wäre der FCA bereits neun Zähler weg und damit praktisch nicht mehr einholbar. Für Augsburg-Trainer Markus Weinzierl ist das Kellerduell zwar "kein Endspiel", aber "ein sehr wichtiges Spiel, in dem wir einen Riesenschritt machen können". Trotz der großen Verunsicherung bei Hertha dürfe man die Berliner "keinesfalls" unterschätzen, sie hätten "sehr viel individuelle Qualität".

Herthaner der Woche

Gegen Augsburg kann Magath auch wieder auf Marvin Plattenhardt setzen. Der Linksverteidiger hatte zuletzt wegen muskulärer Probleme zwei Mal passen müssen. Beim 3:0 gegen Hoffenheim, im ersten Spiel nach Magaths Ernennung, waren alle drei Tore nach Standards des 30-Jährigen gefallen. So viele gefährliche Aktionen kriege man vor dem Tor nicht, sagte Magath. "Insofern ist er ein ganz wesentlicher Faktor. Für uns ist Platte jetzt der Hoffnungsträger, denn seine Standards sind außergewöhnlich gut." Auch Niklas Stark steht wieder zur Verfügung. Der zweite Erfolgsgarant des Hoffenheim-Spiels musste gegen Union aussetzen. Stark überzeugte beim Magath-Debüt als Zerstörer vor der Abwehr und Torschütze. Und die zweitschwächste Defensive der Liga war stabil.



Besonderheiten

Die Aufforderung der Ultras nach der Derby-Pleite, die Trikots auszuziehen und vor der Kurve anzulegen, wurde in der letzten Woche nicht mehr thematisiert - auch nicht am Mannschaftsabend am Mittwoch. Trotzdem warb Magath nochmals um Unterstützung von den Fans. Als Beispiel nannte er den beeindruckenden 3:2 Sieg von Eintracht Frankfurt am Donnerstagabend in der Europa League beim FC Barcelona. Man habe gesehen "wie wichtig die Fans sind", so Magath über den Coup und appellierte an die eigenen Anhänger: "In unserer Situation brauchen wir die Unterstützung, es bringt doch nichts, den Spielern stattdessen in irgendeiner Art Vorwürfe zu machen", so Magath. "Wenn die Mannschaft die Unterstützung nicht bekommt, wird es schwer." Dies waren die letzten Sätze in der Pressekonferenz und von Magath sehr engagiert und bestimmt vorgetragen. Sprich der sonst eher nüchtern, analytische Chefcoach kam aus seinem Emotions-Panzer herausgekrochen. So langsam ist Magath bei Hertha angekommen.