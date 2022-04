Am Ende war es großer Jubel, der am Donnerstagabend durch die Arena am Ostbahnhof hallte. Großer Jubel über einen wichtigen Sieg der Eisbären Berlin. Mit 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) gewann die Mannschaft von Trainer Serge Aubin ihr fünftes und damit entscheidendes Halbfinale in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga gegen die Adler Mannheim. Die Berliner sicherten sich so den Einzug ins Finale um die Deutsche Meisterschaft, das bereits am Freitagabend (19:30 Uhr, Mercedes Benz-Arena) beginnt. Gegner dort: der EHC Red Bull München.

"Für uns ist es an der Zeit, die Batterien aufzuladen", hatte Serge Aubin nach zuletzt zwei Niederlagen in der Serie im Vorfeld von Spiel fünf gesagt. Aber der Eisbären-Trainer hatte auch ergänzt: "Wir sind für den Moment bereit." Bereit, aber offensichtlich keinesfalls übermütig. So startete das Spiel mit einem bedächtigen Abtasten. Statt mit furioser Offensive starteten sowohl die Eisbären als auch deren Gäste vorsichtig in die Partie; registrierten erst einmal des Gegners Risikobereitschaft.

So dauerte es bis in die elfte Minute, ehe das Spiel an Fahrt aufnahm und prompt zu einer rasanten Partie wurde. Auslöser hierfür war das erste Powerplay der Eisbären. Nachdem die Berliner bis dato in jedem Spiel der Halbfinalserie mindestens einmal in Überzahl getroffen hatten, gelang ihnen das am Donnerstagabend nur fast: Nach einem sehr strukturierten Angriff setzte Matt White einen voll getroffenen Schuss vom linken Bullykreis stramm an den rechten Pfosten. Vier Minuten später war es dann Frank Hördler, der die Scheibe an die Latte setzte. Und weil auf der anderen Seite auch die Mannheimer einen Schuss an ebendiese statt ins Tor beförderten, blieb es beim Unentschieden nach dem ersten Durchgang.

Im zweiten Drittel blieb das Spiel dann exakt 43 Sekunden torlos. Verantwortlich für den ersten Treffer des Spiels: Manuel Wiederer. Nach einer Scheibeneroberung skatete der in die etwas zu große Lücke in der Mannheimer Verteidigung, setzte seinen ersten Schuss noch an den Schoner von Torwart Felix Brückmann, verwertete den Abpraller dann aber umso sicherer. Für Wiederer war es bereits der vierte Treffer in den laufenden Playoffs.