Ein eng getakteter Spielplan, der Druck, vor mehr als 14.000 Zuschauern zu gewinnen, und hohe Anforderungen im Training verlangen dem Team der Eisbären Berlin eine Menge ab. Neben der physischen Fitness kommt es gerade in den Playoffs auch auf einen klaren Kopf an. Das hat der aktuelle deutsche Eishockey-Meister schon lange begriffen und als eine der ersten Mannschaften einen Mentalcoach ins Betreuerteam integriert - den Sportpsychologen Markus Flemming.

"Es geht vor allem um die Situation, vor 14.200 Zuschauern seine Leistung abzurufen, sich gut zu fühlen und sich selber auch so zu regulieren, dass man nicht permanent über dieses Spiel nachdenkt und sich verrückt macht", sagt der 54-Jährige im rbb-Interview beim Training des Hauptstadtklubs. Er genieße mittlerweile eine so breite Vertrauensbasis, dass die Spieler auch mit alltäglichen Problemen zu ihm kämen.

Markus Flemming stand als Eishockey-Torhüter früher in der ersten und zweiten Liga mit eigenen Füßen in Schlittschuhen auf dem Eis und kennt den enormen Leistungsdruck. Bei fast jedem Training der Eisbären sitzt er am Spielfeldrand und gibt seine Erfahrungen weiter. Die Gespräche mit dem Diplompsychologen sind privat und freiwillig. Und kommen seit Jahren sehr gut an in der Mannschaft, wie Eisbären-Stürmer Manuel Wiederer erzählt: "Ich denke, das hilft jedem und mir persönlich unglaublich weiter und ich denke, dass der mentale Bereich ein großer Punkt im Sport ist."