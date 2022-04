Er wisse aber noch nicht so richtig, ob das nun tatsächlich schon eine Trendumkehr ist oder nur ein kleines Zwischenhoch, so Wollitz. "Jetzt muss ich sehen, was die Mannschaft daraus macht. Und ob sie am Sonntag in Meuselwitz diese Leistung bestätigt."

Für einen Aufschwung spricht, dass bei Energie Cottbus zuletzt zwei wichtige Spieler zurückgekehrt sind: Jonas Hofmann und Joshua Putze. "Hofmann hat gegen Halberstadt sein zweites Spiel nach dreieinhalb Monaten Verletzungspause gemacht. Das war sehr ordentlich." Auch über Joshua Putze, der vorher gefehlt hatte, freute sich Wollitz über die Rückkehr. "Ihr Fehlen ist auch ein Grund für die Ergebnisse davor. Aber uns hat es gerade beim 1:1 in Eilenburg am Sonntag an der Einstellung gemangelt. Und das darf nicht sein."

Nächster Gegner der Cottbuser ist nun an diesem Sonntag der ZFC Meuselwitz (Anpfiff 13:30 Uhr). Die Thüringer stehen aktuell auf dem 14. Tabellenplatz und sind noch nicht ganz gerettet, was den Klassenerhalt angeht. "Sie haben gestandene Regionalligaakteure in ihren Reihen. Ich sehe sie damit auch stärker als Eilenburg und Halberstadt. Insgesamt also ein unangenehmer Gegner." Das wird auch beim Blick in die Statistik deutlich. Von vier Gastspielen in Meuselwitz gewann Cottbus nur eine Partie. "Aber in unserer Situation ist es wichtig zu zeigen, dass wir auch mit unangenehmen Gegnern fertig werden können."