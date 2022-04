Im 500. Bundesligaspiel von Trainer Felix Magath - Hertha will über Bielefeld in Richtung Klassenerhalt

Do 28.04.22 | 18:03 Uhr | Von Dennis Wiese

Bild: IMAGO/Matthias Koch

In den entscheidenden Wochen überzeugt Hertha BSC als Einheit und sammelt Punkte gegen die direkte Konkurrenz. Gewinnt Hertha auch beim Vorletzten Bielefeld und verliert Stuttgart zeitgleich, ist der Nichtabstieg perfekt. Von Dennis Wiese

Das Personal

Trainer-Routinier Felix Magath hat seine Stammelf gefunden und will diese auch am Samstag beim Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld (30.04., 15.30 Uhr, live im Audiostream auf rbb24.de) auf den Platz schicken. Nach seiner Gelbsperre ist Flügelspieler Marco Richter wieder dabei. Er könnte für Vladimir Darida in die Startelf rücken. Dieser hatte Richter gegen Stuttgart vertreten, muss in Bielefeld nun allerdings selbst eine Gelbsperre absitzen.

Zwei ganz wichtige Spieler im System Magath trainierten in den ersten Einheiten der Woche nicht mit der Mannschaft, sondern absolvierten ein individuelles Programm. Linksverteidiger und Standardspezialist Marvin Plattenhardt, der wegen seiner Oberschenkelprobleme schon gegen Stuttgart zur Pause ausgewechselt werden musste, trat kürzer. Auch der neue Lenker im zentralen Mittelfeld, Prince Boateng, musste es in der Trainingswoche etwas langsamer angehen lassen. Plattenhardt und Boateng sollen in Bielefeld aber spielen können, sagte Trainer Magath am Donnerstagmittag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei der Arminia. Es fehlen: Vladimir Darida (Gelbsperre), Stevan Jovetic (Muskelfaserriss), Lukas Klünter (Schulterprobleme), Dong-Jun Lee (Sprunggelenksprobleme), Myziane Maolida (Knieprobleme), Kelian Nsona (Aufbautraining), Alexander Schwolow (Sehnenverletzung im Oberschenkel)

Die Form

Herthas Profis waren ein einziges Knäuel. Voller Energie, voller Emotionen. Eng umschlungen hüpften die Kicker auf dem Rasen des Olympiastadions umher und brüllten ihre Erleichterung heraus. Hertha hatte soeben den direkten Verfolger Stuttgart mit 2:0 besiegt. "Jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, was das bedeutet. Mehr muss ich dazu nicht sagen", kommentierte Stürmer Davie Selke den kollektiven Jubelschrei. Hertha zeigte in den letzten Wochen, dass aus dieser bunt zusammengestellten Truppe doch noch eine Mannschaft geworden ist. In den fünf Spielen unter dem Trainerduo Felix Magath/Mark Fotheringham holte das Team drei Siege. Die Bilanz, vor allem aber das kampfstarke und mannschaftlich geschlossene Auftreten macht viel Mut für die verbleibenden drei Spiele. Hertha hat im Rennen um den Klassenerhalt zur richtigen Zeit den Turbo gestartet, zwei direkte Konkurrenten besiegt und befindet sich nun in der Pole Position im Abstiegskampf.

Der Gegner

Mit Blick auf die Rückrundentabelle ist das Duell zwischen Arminia Bielefeld und Hertha BSC das Aufeinandertreffen der beiden Letztplatzierten. Mit elf Punkten im Jahr 2022 ist Hertha Vorletzter, Bielefeld mit zehn Zählern Schlusslicht der Bundesliga. Die Zeitpunkte, zu denen die beiden Manschaften ihre Punkte holten, könnten allerdings unterschiedlicher nicht sein: Die Ostwestfalen sammelten ihre Zähler in den ersten Wochen nach der Winterpause, gewannen dabei sogar mit 2:0 in Frankfurt und schlugen Union auf der Bielefelder Alm mit 1:0. Aus den vergangenen acht Spielen gab es hingegen nur noch einen Punkt. Dieser Absturz führte auch dazu, dass Frank Kramer jüngst seinen Trainerjob verlor. Der gut vernetzte und zuvor schon eng mit der Mannschaft arbeitende Torwarttrainer Marco Kostmann übernahm für ihn. Im ersten Spiel unter Kostmann gab es zuletzt eine 1:3-Niederlage in Köln. Während die Bielefelder Formkurve also klar nach unten zeigt, drehte Hertha gerade in den letzten Wochen auf. Und doch ist Trainer Felix Magath "zwar erregt, aber nicht freudig", wenn er an die Aufgabe in Bielefeld denkt. Schon als Spieler sei das kleine, enge Stadion und die Mentalität der Bielefelder für ihn als Gegner immer undankbar gewesen, so Magath. Als Trainer von Bayern München verlor dieser gleich zwei Mal auf der Alm.

Herthaner im Fokus

Felix Magath. Herthas Trainer-Ikone erlebt auf der Bielefelder Alm nun sein "Präsenzjubiläum": Zum 500. Mal wird der 68-Jährige für ein Bundesligaspiel auf der Trainerbank Platz nehmen. Sein erstes Spiel als Hertha-Coach verpasste er wegen einer Corona-Infektion und gab aus dem Hotelzimmer Anweisungen. Assistent Mark Fotheringham stand an der Seitenlinie. Mit dem Spiel in Bielefeld kommt der Trainer Magath also auf offiziell 500 Bundesligaspiele als Trainer plus eine Partie aus dem Homeoffice. Seinem Jubiläum sieht Magath gelassen, fast gleichgültig entgegen. Es gehe nur um Punkte für Hertha BSC, so der Routinier, der jüngst sagte: "Ich mache das, was ich mache, gerne. Also habe ich es halt öfter gemacht."

Besonderheiten

Lange Zeit sah es in dieser Saison gar nicht gut aus für Hertha BSC. Der Kampf um den Klassenerhalt schien in dieser Spielzeit ein böses Ende zu nehmen. Insbesondere nach dem blutleeren Auftritt im Derby gegen Union, das Hertha mit 1:4 verlor, waren Stimmung und Tabellensituation im Keller. Die Charlottenburger waren zu diesem Zeitpunkt Vorletzter in der Tabelle.

Nur drei Wochen später könnte die Alte Dame nun, am 32. Spieltag, den Nicht-Abstieg perfekt machen. Voraussetzung: ein Sieg bei Arminia Bielefeld. Zeitgleich muss der VfB Stuttgart sein Heimspiel gegen Wolfsburg verlieren. Kommen diese Ergebnisse zustande, wäre Hertha BSC am Samstag, den 30.04. gegen 17:30 Uhr, gerettet.

Sendung: rbb24 Inforadio, 28.04.2022, 13:15 Uhr