Den Sieg gegen Hoffenheim verpasste Felix Magath wegen seiner Corona-Infektion. In Leverkusen gibt der neue Hertha-Coach nun sein Debüt an der Seitenlinie – nach einem erfolgreichen und harmonischen Kurztrainingslager. Von Astrid Kretschmer

So manch einer glaubte an einen Aprilscherz: Herthas neuer Trainer Felix Magath, berüchtigt als "Quälix" und "Schleifer", lobte nach vier harten Trainingstagen die Hertha-Profis. "Ich bin fast ein wenig irritiert gewesen wegen der hohen Leistungsbereitschaft", gab der 68-Jährige am Freitag auf der Pressekonferenz im Kurztrainingslager im ostwestfälischen Harsewinkel verblüfft zu. "Alle Jungs haben mitgezogen und von Anfang bis Ende in jeder Einheit alles aus sich herausgeholt", sagte Magath vor dem Auswärtsspiel beim Tabellendritten Bayer Leverkusen und ergänzte: "Ich musste nicht einmal meine Augenbraue verziehen." Harmonie pur also beim Einschwören der blau-weißen auf den Endspurt in der Bundesliga. Trotz Schinderei mit schweißtreibenden Widerstandsläufen, Medizinbällen und Zirkeltraining sei auch "viel gelacht worden", so Magath. Statt zu klagen seien Herthas-Profis sogar "glücklich" gewesen, so ihr Trainer.

Raus aus Berlin – rein ins Kloster. Glücklich mit Felix – da muss man wirklich zweimal hinhören, um es zu glauben. "Das war ein Trainingslager, was ich so noch nie erlebt habe", setzte der Routinier sogar noch einen drauf. "Wenn wir mit dieser Einstellung in die Spiele gehen, werden wir unsere Punkte holen", glaubt Magath. In Sachen Personal hat der Trainer gegen Leverkusen die Qual der Wahl. "Vom Trainingsaufwand könnte ich jeden Spieler bringen", berichtet er. Bis auf André Björkan und Dong-Jun-Lee, die angeschlagen von ihren Reisen mit der Nationalmannschaft zurückkamen, sind alle fit.

Taktisch will Hertha in Leverkusen erneut ein kompaktes Mittelfeld ohne große Lücken zwischen Abwehr und Offensive aufbieten. Stabilität und Selbstbewusstsein sind die Schlüsselbegriffe im Abstiegskampf. Um diese zu gewährleisten, will Magath nicht zu viel rotieren, sondern auf eine Stammelf setzen. Große Veränderungen im Team sind gegen Leverkusen also nicht zu erwarten. Auch die Standards, aus denen heraus gegen Hoffenheim alle drei Tore fielen, sollen wieder ein Mittel sein. "Wenn Marvin Plattenhardt wieder sausaugut die Freistöße reinbringt", sagte Magath diesbezüglich. Mit Blick auf das Mentale ergänzte Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic: "Wir haben uns Selbstvertrauen geholt durch Sieg gegen Hoffenheim." Allerdings müsse die Mannschaft die siegbringende Leistung nun auch "von Woche zu Woche bestätigen". Zumal die Hertha nach wie mitten im Abstiegskampf steckt.

Eines ist klar: An der körperlichen Fitness soll der Klassenerhalt nicht scheitern. Dazu will der Tabellensechzehnte in Leverkusen den Schwung aus dem Sieg gegen Hoffenheim mitnehmen. "Ich bin sehr sicher, dass wir eine gute Rolle spielen werden", sagte Magath, der "etwas Zählbares" mit zurück nach Berlin bringen möchte. Hertha erwartet dabei eine knifflige Aufgabe gegen eine Spitzenmannschaft, über die Magath sagt: "Sie gehören zu den wenigen Teams, die dem FC Bayern wirklich gefährlich werden könnten." Auch deswegen stand im Trainingslager neben Konditionsbolzerei auch Teambuilding auf dem Programm. Der absolute Teamgeist sollte herausgekitzelt werden. Die Harsewinkeler Abgeschiedenheit und viele Einzelgespräche habe bei Hertha alle "näher zusammengebracht", sagte Magath.

Bayer Leverkusen hofft, mit einem Heimsieg am Samstag Platz drei in der Tabelle zu verteidigen. Angesichts einer guten Heimstatistik, dürfte die Werkself selbstbewusst auftreten. Mit 66 geschossenen Toren gehört Leverkusen offensiv zur Crème de la Crème der Bundesliga. Die Personalsituation hingegen ist angespannt: Spielmacher Florian Wirtz und die drei Defensivkräfte Jeremie Frimpong, Amine Adli und Timothy Fosu-Mensah fallen mindestens für den Rest der aktuellen Spielzeit aus. Und auch Patrick Schick steht gegen Hertha nach über fünfwöchiger Pause bestenfalls als Joker zur Verfügung.

Als ein Journalist auf der Pressekonferenz am Freitag in Richtung Felix Magath sagte: "Herr Magath, sie sind glaube ich der erfahrenste Trainer in der Bundesliga", intervenierte Magath mit einem trockenen: "Das glaub ich auch…" und sorgte so für einige Lacher.



Lampenfieber oder Nervosität vorm Comeback verspürt der Altmeister folglich nicht. Anpassungsschwierigkeiten an die Bundesliga habe er auch keine, so Magath: "Das ist für mich gewohntes Arbeiten." Magath hat in der Liga alles gesehen, alles erlebt - erst als Spieler, dann als Trainer. Umso bemerkenswerter sind die jüngsten Lobeshymnen von Herthas Hoffnungsträger auf seine Mannschaft. Auf einen Hertha-Kader, an dem die Trainerkollegen Labbadia, Dardai und Korkut allesamt die Zähne ausgebissen haben.

Vielleicht sei die Leistungsbereitschaft der Profis auch bedingt durch seinen engagierten Assistenten Mark Fotheringham, theoretisierte Magath am Freitag: "Mark tritt sehr fordernd auf und fordert die Spieler in jedem Training auf, an ihre Leistungsgrenze zu gehen." Magaths uriger schottischer Assistent vertrat seinen Boss gegen Hoffenheim auch an der Seitenlinie überzeugend. Nun übernimmt Magath den Hauptpart in der Coachingzone. Aber weniger präsent und wichtig ist Fotheringham deshalb nicht, erreicht er doch die Spieler mit seiner direkten, empathischen Ansprache. Alles zu schön, um wahr zu sein? Nach der Partie gegen Leverkusen wird sich zeigen, ob das Duo aus großer Erfahrung und schottischer Power auf dem richtigen Weg ist.