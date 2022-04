Der blau-weiße Hoffnungsschimmer ist das letzte Heimspiel gegen Hoffenheim (3:0). Nach fünf Heimpleiten in Serie gab es endlich wieder einen Erfolg, es war überhaupt der erste in diesem Jahr. 26 Punkte nach 28 Spieltagen, so schlecht war Hertha zuletzt in der Abstiegssaison 2011/12. Magath hat deshalb sechs Endspiele ausgerufen. "Wir müssen natürlich so schnell wie möglich punkten, um unsere Situation zu verbessern", fordert der Trainer. "Mit jedem Punkt, den wir nicht machen, wächst der Druck und der ist ja eh schon groß genug."

Den 1.FC Union erwartet Magath druckvoll. "Wenn du auf einen Gegner triffst, der unten drinsteht, da sagst du natürlich von Beginn an Druck machen, die sind verunsichert", so der 68-Jährige. "Wir sind darauf aber vorbereitet. Union ist der Favorit, aber ich glaube, dass wir Chancen haben das Spiel zu gewinnen." Dafür hat Magath noch einmal den Zusammenhalt in der Mannschaft und auch im Umfeld des Vereins heraufbeschworen. Das Team brauche jetzt "jede Unterstützung und Vertrauen", um wieder Selbstvertrauen zu tanken