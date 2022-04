Hertha vor Partie gegen Stuttgart - Kellerduell, die Zweite

Fr 22.04.22 | 21:08 Uhr | Von Philipp Höppner

Bild: IMAGO/Metodi Popow

Es ist das zweite von drei Abstiegsduellen am Stück für Hertha. In der Vorwoche schaffte das Team mit dem Sieg in Augsburg den Sprung auf den ersehnten 15. Platz. Laut Magath zählt der Erfolg aber nur, wenn er nun gegen Stuttgart bestätigt wird. Von Philipp Höppner

Das Personal

Im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (Sonntag, 17:30 Uhr) würde Felix Magath sicherlich am liebsten dieselben 11 Spieler, die in der Vorwoche gegen den FC Augsburg gewonnen haben, auf den Platz schicken. Und bis auf Marco Richter, der gegen den FCA seine fünfte gelbe Karte sah, sollte das auch möglich sein. Kevin-Prince Boateng war zwar am Donnerstag im individuellen Training, doch ein Einsatz am Sonntag sei nicht gefährdet, so Trainer Magath. "Hoffentlich wird Prince auch am Sonntag wieder so Regie führen, wie er es gegen Augsburg getan hat." Gegen den FCA stand er nach zuvor sieben Spielen auf der Bank wieder in der Startelf, riss das Spiel an sich und führte Hertha letztlich zum Sieg.

Marc Oliver Kempf musste das Mannschaftstraining am Donnerstag frühzeitig beenden, mit Problemen am Sprunggelenk. Doch auch sein Einsatz am Wochenende ist laut Magath nicht gefährdet. Ob Ishak Belfodil zumindest wieder mit im Kader stehen wird, ließ der Trainer offen: "Er hat ordentlich trainiert, aber das gilt nicht nur für ihn, sondern für alle, die am Training teilgenommen haben. Da hat er sich nicht unterschieden." Gegen Augsburg hatte Magath den Algerier aus dem Kader gestrichen, mit der Begründung, er sei nicht kämpferisch genug. Es fehlen: Marco Richter (Gelbsperre), Kelian Nsona (Aufbautraining), Alexander Schwolow (Sehnenverletzung im Oberschekel), Lukas Klünter (Schulterprobleme), Myziane Maolida (Knieprobleme), Stevan Jovetic (Muskelfaserriss), Dong-Jun Lee (Sprunggelenksprobleme)

Die Form

Zwei Siege und zwei Niederlagen lautet die Bilanz von Felix Magath als Cheftrainer von Hertha BSC. Gegen formstarke Leverkusener hatte Hertha keine Chance und verlor mit 0:2. Gegen Union Berlin kassierte man im heimischen Olympiastadion eine herbe 1:4-Klatsche und alles sah nach einer weiteren sportlichen Krise aus. Doch der Sieg gegen Augsburg brachte Hertha wieder auf Kurs Klassenerhalt. Doch Grund zur Euphorie sei dieser Sieg nicht, betont Geschäftsführer Sport Fredi Bobic und erinnert an die Reaktionen der Spieler: "Viele habe ich erleichtert gesehen nach dem Sieg. Aber keinen habe ich jubelnd durch die Kabine rennen sehen. Es ist nichts passiert, wir haben ein Spiel gewonnen." Der Ernst der Lage ist den Profis also anscheinend bewusst. "Diese Punkte gegen Augsburg zählen erst richtig, wenn wir jetzt wieder punkten gegen den VfB Stuttgart", sagt Magath. "Ich erhoffe mir noch eine kleine Steigerung gegen den VfB."

Der Gegner

Trainer Pellegrino Matarazzo ließ in den letzten sechs Spielen stets eine 4-3-3-Formation spielen. Der offensiven Ausrichtung fehlt jedoch zumeist ein echter Knipser. Vorige Saison war das noch Sasa Kalajdzic, der mit 16 Toren und vier Vorlagen Topscorer beim VfB war. Dieses Jahr musste der Angreifer jedoch die meisten Spiele von der Tribüne oder vor dem Fernseher verfolgen. Zu Beginn der Saison mit einer Corona-Infektion, dann mit einer komplizierten Schulterverletzung und dann wieder mit Corona. Auf lediglich elf Einsätze und vier Tore kommt der Österreicher in dieser Spielzeit - und ist dennoch bester Torschütze der Mannschaft. In der Wintertransferperiode verstärkte sich Stuttgart mit dem 19-jährigen Tiago Tomás, der als Leihspieler von Sporting Lissabon kam. Wenn es beim VfB vorne gefährlich wird, dann oft über seine rechte Seite. In 10 Spielen in der Bundesliga traf der Youngster bereits dreimal. Stuttgart besitzt eine Kaufoption. Auf der anderen linken Seite ist Kapitän Borna Sosa der Schlüsselspieler. Mit präzisen Flanken aus dem Halbfeld tritt er meist als Vorlagengeber in Erscheinung. Acht Assists gehen auf sein Konto, was unter anderem auch das Interesse des FC Barcelona geweckt hat. Die Katalanen sind wohl bereit, eine Ablöse von 25 Millionen für den Argentinier zu zahlen. Keine gute Nachricht für Stuttgart ist, dass dieses Kellerduell im Olympiastadion stattfindet. Der VfB konnte in der gesamten Saison nur einen einzigen Auswärtssieg verbuchen.

imago images/Eibner Analyse | Big Points in Augsburg - Der Prince küsst die Alte Dame wach Hertha BSC hat nach dem Derby-Debakel Wiedergutmachung betrieben und überlebenswichtige drei Punkte beim FC Augsburg erkämpft – ein entscheidender Faktor: Kevin-Prince Boateng. Von Marc Schwitzky

Herthaner der Woche

Im Jahr 2003 feierte der VfB Stuttgart einen legendären 2:1-Sieg in der Champions League gegen Manchester United. Die Torschützen: Imre Sabiczs und Kevin Kuranyi für den VfB, Ruud Van Nistelroy für Manchester, bei denen auch ein junger Cristiano Ronaldo auf dem Platz stand. Und der VfB-Trainer damals? Felix Magath. "Für mich persönlich und auch sportlich war das die schönste Phase", sagte Magath auf der Pressekonferenz am Freitag im Vorfeld der Partie seiner Hertha gegen den VfB Stuttgart. Dreieinhalb Jahre war er dort Trainer - die längste Amtszeit eines Trainers des VfB seit Gründung der Bundesliga. Und auch Fredi Bobic kennt den nächsten Gegner bestens. In der Nähe des Stadions ist er aufgewachsen und über die Jugendmannschaften des VfB zum Profi geworden. 69 Tore schoss er für Stuttgart, als Teil des "Magischen Dreiecks" mit Krassimir Balakow und Giovane Elber. Magath und Bobic sprechen in hohen Tönen vom VfB. Doch nach dem Schweifen in Erinnerungen geht es zurück ins hier und jetzt - zum Abstiegskampf. "Nettigkeiten können wir vorher austauschen, aber auf dem Platz muss gearbeitet werden", so Bobic.

Imago/Matthias Koch Hertha vor dem Spiel beim FC Augsburg - "Es gibt keine Ausreden mehr" Hertha BSC steht beim FC Augsburg das erste von drei Kellerduellen bevor. Trainer Felix Magath sieht den anstehenden Schlüsselpartien optimistisch entgegen - auch wenn er den Mannschaftskapitän noch für zu schüchtern hält. Von Astrid Kretschmer

Besonderheiten

Felix Magath steht vor seinem 500. Bundesligaspiel als Cheftrainer. Oder sind es doch erst 499? Darüber streiten gerade die Statistik-Liebhaber. Das fragliche Spiel ist der 3:0-Sieg von Hertha gegen Hoffenheim. Es war das erste Spiel von Magath als Cheftrainer der Berliner. Allerdings war Magath am Donnerstag vor dem Spiel positiv auf Corona getestet worden, musste es am darauffolgenden Samstag aus dem Hotel in Quarantäne verfolgen. Auf der Bank saß Co-Trainer Mark Fotheringham. Ihm selbst ist es jedoch ganz egal, ob 499 oder 500, sagte er auf der Pressekonferenz. "Mir bedeuten diese Zahlen nichts. Das ist für mich keine Wertung. Was ich mache, mache ich gerne und deswegen habe ich es häufig gemacht. Ich will aber noch ein paar Spiele mehr coachen", sagte der Trainer mit einem leichten Grinsen. Die Nachfrage, ob dies auf eine weitere Saison auf der Bank von Hertha anspiele, winkte Magath aber entschieden ab. "Das interessiert mich wirklich überhaupt gar nicht, was nach dem 14. Mai ist. Da habe ich noch genug Zeit, mich damit zu beschäftigen, wenn die Bundesliga-Saison abgepfiffen ist."



Sendung: rbb24 Inforadio, 22.04.2022, 18:15 Uhr