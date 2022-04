Mit seinem Kopfballtor leitete Haraguchi am Wochenende Unions furiosen Derbysieg ein. Jetzt mahnt Haraguchi zur Konzentration vor dem Saison-Endspurt. Mit den Unionern will er nächste Saison erneut international spielen.

"Es war perfekt", sagte Genki Haraguchi vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin in einer Medienrunde am Dienstag über das Spiel gegen Hertha BSC. Auch drei Tage nach dem Derbysieg hält die gute Laune beim 30 Jahre alten Mittelfeldspieler an. "Der Derbysieg war sehr wichtig für uns. Wir haben auch das dritte Spiel in dieser Saison gegen Hertha gewonnen."