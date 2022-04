Union-Trainer Urs Fischer muss am Freitagabend im Spiel gegen den Tabellenletzten Greuther Fürth auf zwei Spieler verzichten. Innenverteidiger Timo Baumgartl, der in Leipzig seine Gelb-Sperre abgesessen hat, steht dem Fußball-Bundesligisten aus Berlin wegen einer Erkältung derzeit nicht zur Verfügung. Ein Einsatz ist laut Fischer ausgeschlossen. Ebenfalls nicht im Spieltagsaufgebot wird Mittelfeldspieler Andras Schäfer stehen, der in Leipzig noch sein Startelfdebüt für die Eisernen gefeiert hat. Der Ungar ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden und fällt damit ebenfalls aus.

Der 1. FC Union Berlin hat seinen doppelten Leipzig-Ausflug mit einem Sieg beendet. Der Mannschaft von Urs Fischer gelang nach dem Pokal-Aus am Mittwoch die Revanche in der Bundesliga.

Der 1. FC Union hat mit dem 2:1-Erfolg in Leipzig einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Vier Bundesligasiege in Folge gab es noch nie. "Ich zähle die Siege am Stück nicht", so Fischer zur aktuellen Siegesserie. "Wir hatten eine Phase mit acht Spielen und vier Punkten, da war alles schlecht, jetzt haben wir vier Spiele in Folge gewonnen. Ich freue mich, wenn die Mannschaft eine gute Leistung abliefert, das ist für mich entscheidend." Der überzeugende Sieg in Leipzig hat Union drei Punkte gebracht, die so wahrscheinlich nicht eingeplant waren.

Die vergangene Woche, mit dem Pokal-Aus gegen Rasenballsport und dem anschließenden Bundesligasieg, hat vor allem mental viel Kraft gekostet. "Das war ein Wechselbad der Gefühle", blickt Fischer auf die Leipzig-Woche zurück. "Wir waren am Mittwochabend zu Tode betrübt, lagen am Boden und mussten wieder aufstehen. Am Sonnabend nach dem Spiel waren wir überglücklich. Das war wie eine Achterbahnfahrt."