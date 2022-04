Irgendwann zwischen halb elf und elf Uhr am Mittwochabend beendete Felix Brych seinen Arbeitstag. Mit seinem Schlusspfiff besiegelte der Schiedsrichter das Pokalaus des 1. FC Union bei RB Leipzig. Die Mehrzahl der 47.069 Zuschauer in der Arena bejubelte den Finaleinzug ihrer Mannschaft – vor einer Rekordkulisse im ehemaligen Leipziger WM-Stadion. Aus den Boxen dröhnten die Beastie Boys. "You gotta fight for your right to party".

Der Traum vom Pokalfinale endete für Union Berlin in Leipzig in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Lange lieferten die Köpenicker durch intensiven Kampf ein Spiel auf Augenhöhe, am Ende mussten sie sich dem Favoriten aber doch geschlagen geben.

"In Leipzig stirbt der Fußball", schimpften die Union-Fans schon vor Jahren, als sie in der zweiten Liga erstmals auswärts gegen den neuen Leipziger Verein antreten mussten, dessen Aufstieg ein österreichischer Getränkekonzern finanziert. Diesen Pathos kann man kritisieren, aber wer die RB-Elf in den Minuten nach dem Schlusspfiff beobachtete, bekam eine Ahnung, was damit gemeint ist. Die ohrenbetäubende Musik aus den Boxen übertönte alles, was von den Rängen kam. Da konnten die Unioner ihre Mannschaft noch so laut für eine unvergessliche Pokalsaison feiern. Im Zweifel drehte der Stadion-DJ einfach noch etwas den Ton auf.

Dazu passte die Party der siegreichen Gastgeber. Anstatt sich für die Unterstützung ihres Publikums zu bedanken, versammelte sich die Mannschaft der Leipziger im Mittelkreis. Gemeinsam mit dem Maskottchen, einem roten Bullen, passend zum Marketing, wurden mehrere Fotos geschossen, die in den sozialen Netzwerken landeten, noch bevor die Stadionbesucher mit dem Team feiern konnten. Dabei hatte das Halbfinale alles, was ein KO-Spiel für die siegreiche Mannschaft unvergesslich macht. Nach der Union-Führung durch Sheraldo Becker drehten Andre Silva per Elfmeter und Emil Forsberg per Kopf in der Nachspielzeit die Partie.