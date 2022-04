Elf Spiele war Viktoria Berlin in der dritten Liga zuletzt ohne Sieg. Gebrochen wurde der Bann nun ausgerechnet gegen Tabellenführer Magdeburg. Mit 2:1 hat Viktoria am Montagabend gewonnen – trotz starkem Wind und Regen. Von Jakob Lobach

Viktoria Berlin sichert sich wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Nach zuletzt elf sieglosen Ligaspielen in Serie bezwang Viktoria am Montagabend ausgerechnet Tabellenführer 1. FC Magdeburg mit 2:1 (1:0). Ausschlaggebend für den Erfolg waren ein gut getretener Standard in Halbzeit eins sowie ein Blitztor zu Beginn des zweiten Durchgangs. Für ein außergewöhnliches Fußballerlebnis im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark sorgten zahlreiche mitgereiste Magdeburger Fans sowie eine unangenehme Mischung aus starkem Regen und viel Wind.

Zu Beginn der Partie schickte sich zunächst der 1. FC Magdeburg an, seiner Favoritenrolle gerecht zu werden. Während die Gäste früh das Spiel bestimmten, zog sich Viktoria bereits tief in die eigene Hälfte zurück und verteidigte dort mit fünf Mann in der letzten Defensivreihe. So entwickelte sich in der Anfangsphase ein Spiel mit wenigen zwingenden Torchancen. Viktorias Angriffe nach Ballgewinnen waren oft noch in der eigenen Hilfe wieder zu Ende. Aber auch Magdeburg gelang es zunächst nicht, offensiv wirklich gefährlich zu werden.

Und so bekamen die Zuschauer im Jahn-Sportpark in der 19. Minute die Definition eines Tores aus dem Nichts zu sehen. Nach einem Foul auf der linken Seite schnappte sich Viktorias Brooklyn Ezeh erst den Ball und flankte diesen anschließend passgenau an den Fünfmeterraum. Abnehmer der Flanke war dann Stürmer Jakob Lewald, der mit gutem Timing eingelaufen kam. Von der Magdeburger Verteidigung blieb er unbehelligt und so konnte er per Kopf das 1:0 für die Gastgeber erzielen. Sehr zur Freude von Viktoria-Trainer Farat Toku, der das Duell mit dem Tabellenführer im Vorfeld keinesfalls als "Bonusspiel" betiteln wollte.

In der Folge musste Toku dann allerdings mit ansehen, wie Magdeburg seine offensiven Bemühungen noch einmal erhöhte und nun auch zwingender spielte. Während Viktoria, wie schon vor dem Tor, kaum mal offensiv zum Zug kam, erarbeitete Magdeburg sich nun einen Torabschluss nach dem nächsten. Alleine in den Spielminuten 24 bis 27 hatten die Gäste vier teils sehr aussichtsreiche Chancen. Von denen sie allerdings keine nutzen konnten. Nicht zuletzt erschwerten Wind und Regen den Magdeburger Offensivkräften erfolgreiche Abschlüsse. So ging es für Viktoria nach 45 Minuten mit einer überraschenden und etwas glücklichen Führung in die Kabine.