Was die Champions League für Turbine Potsdam bedeuten würde - Reserven für das Faustpfand

So 17.04.22 | 16:02 Uhr | Von Ilja Behnisch

Bild: imago images/Saskia Nafe

Turbine Potsdam kann noch sowohl das Pokalfinale als auch die Champions-League-Qualifikation erreichen. Neben dem sportlichen Erfolg wäre das auch ganz grundsätzlich enorm wichtig für den Verein. Von Ilja Behnisch

Der Pokal, so heißt es im Fußball, hat seine eigenen Gesetze. Und das nicht nur sportlich, sondern auch ganz grundsätzlich. Denn sollte sich Turbine Potsdam durch einen Erfolg bei Bayer Leverkusen (18. April, 18:30 Uhr) für das Pokalfinale qualifizieren, winken als Prämie für die Endspielteilnahme "nicht einmal zehn Prozent dessen, was bei den Männern ausgeschüttet wird", wie Rolf Kutzmutz, seit 2015 Präsident von Turbine, im Gespräch mit rbb|24 sagt. Nun sind diese 30 bis 40 Tausend Euro angesichts der Summen, mit denen bei Turbine hantiert wird, durchaus beachtlich. Und doch zeigen sie vor allem auch grundsätzliche Probleme auf. Dass der Frauenfußball in anderen Ländern einen anderen Stellenwert besitze und damit zugleich auch finanziell bessere Möglichkeiten, sei in erster Linie nicht den Vereinen, sondern den Verbänden zu verdanken, so Kutzmutz. Vor allem die englische Liga profitiert dabei von gut verhandelten TV-Verträgen, von rund 18 Millionen pro Jahr ist dabei die Rede.

imago images/foto2press Turbine Potsdam auf Champions-League-Kurs - Zwei Endspiele bis nach Europa Vor acht Jahren stand Turbine Potsdam zuletzt in der Champions League. Nach langem Warten könnten sie sich den Traum von Europa in dieser Saison endlich wieder erfüllen. In guter Ausgangsposition haben sie dafür noch zwei Endspiele zu bestreiten.

Der Wunsch nach Reserven

In Deutschland sieht die Sache anders aus. Etwa eine Million Euro pro Saison erhält die komplette Bundesliga. Der Herren-Drittligist aus Wehen Wiesbaden hingegen darf in dieser Saison mit 7,4 Millionen Euro hantieren, so Kutzmutz, der das Beispiel nur wählt, weil Wiesbaden zumindest alphabetisch sortiert an letzter Stelle der 36 Profiklubs in Deutschland zu finden ist. Allein an der Auswahl dieses Beispiels lässt sich erkennen, dass Kutzmutz nicht verbittert ist über die Umstände. Er benennt sie nur. Auch um zu vermitteln, unter welchen Bedingungen in Potsdam noch immer herausragende Arbeit geleistet wird. Zwar ist der Verein entfernt von den früheren Erfolgen, von Serien-Meisterschaften und dem Triumph in der Champions League, und doch noch immer gut dabei. Insbesondere in dieser Saison, da das Pokalfinale winkt und in der Liga mit dem derzeitigen Platz drei die Möglichkeit zur Qualifikation für die Champions League.

Der Nachwuchs als Faustpfand

Die ist auch bei den Damen nicht nur die sportlich höchste Ebene, sondern auch die lukrativste. Während das in Gruppen-Form abgehaltene Quali-Turnier eher nur das Image fördern würde, stünde durch eine Teilnahme an der Gruppenphase der kommenden Champions-League-Saison ein wahrer Geldregen ins Haus. Aus Frauen-Fußball-Sicht. Von 400 Tausend Euro Garantie-Summe spricht die Uefa. Angesichts eines Jahresetats von 1,6 bis 1,7 Millionen Euro bei Turbine Potsdam kommt das einem Lottogewinn gleich. Auch wenn es bei den Herren für jeden einzelnen Sieg einer Mannschaft in der Gruppenphase eine Prämie von 2,7 Millionen Euro gibt. Für Turbine Potsdam wären aber auch die 400 Tausend Euro ein Segen, der gleich auf mehreren Ebenen hilfreich wäre. So sagt Rolf Kutzmutz: "Wir leben von dem Geld, was wir haben, genau für eine Saison und haben keine Reserven." Mit der Garantie-Summe aus der Champions League hingegen sei man in der Lage, Reserven aufzubauen. Mindestens ebenso wichtig seien mögliche Investitionen in die Infrastruktur des Vereins. Ein neuer Rasen auf dem Trainingsgelände, neue Übungsgeräte — kurzum alles, was vor allem auch dem Nachwuchs zu Gute kommt, oder wie Kutzmutz sagt, "unserem Faustpfand, mit dem wir uns in der Spitze der Liga behaupten".

BFV Mitgliederzahlen sinken - Der Frauenfußball hat ein Nachwuchs-Problem Vorbei ist der Fußball-Boom der Jahre 2006 und 2011. Damals, nach den Weltmeisterschaften in Deutschland, konnten sich die Fußball-Vereine vor Zulauf kaum retten. Doch heute sind gerade bei den Juniorinnen die Mitgliederzahlen rückläufig. Von Fabian Friedmann



Der Traum vom Olympiastadion

Welche Ausnahme-Rolle Turbine in der Bundesliga einnimmt, verrät ein einfacher Blick auf die Tabelle. Unter den ersten neun Klubs findet sich dabei nur einer, der nicht an einen großen Männer-Verein angebunden ist — Turbine Potsdam. Und das, obwohl der Etat nur im unteren Mittelfeld der Liga angesiedelt ist. Immerhin, Trainer Sofian Chahed ist der erste Vollzeit-Coach in der Geschichte von Turbine. Schaut man jedoch auf die nationale Konkurrenz, etwa nach Wolfsburg, entdeckt man dort längst Posten wie den eines sportlichen Direktors. Da seien andere Vereine schlicht weiter, so Kutzmutz, der langfristig jedoch von ähnlichen Lösungen träumt: "Das ein oder andere wäre besser zu lösen, wenn man jemanden hat, der rund um die Uhr arbeiten kann dafür."

Mit der Kooperation zwischen Turbine Potsdam und Herren-Bundesligist Hertha BSC fließt neben einer finanziellen Unterstützung (Kutzmutz: "Es reiht sich ein in die Reihe unserer großer Sponsoren.") immerhin bereits professionelles Knowhow ein. Der Deal ist vorerst auf drei Jahre angelegt und endet 2023. Über eine Verlängerung soll nach Abschluss der aktuellen Spielzeit gesprochen werden. Sollte sich Turbine letztlich für die Champions League-Gruppenphase der kommenden Saison qualifizieren, hätte Rolf Kutzmutz aber bereits jetzt eine Wunschvorstellung: Turbine Potsdam im ausverkauften Berliner Olympiastadion. "Das wäre ein richtiger Traum. Daraus machen wir ein Projekt: Wir kriegen das Olympiastadion auch für Frauenfußball voll", so Kutzmutz. Es würde ins Bild passen. Denn nicht nur der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Sondern auch Turbine Potsdam.