Während der Aufstieg in die dritte Fußball-Liga klar geregelt ist, erscheint der Abstieg aus der Regionalliga Nordost kompliziert. Was sagen die Regeln und welche Teams aus Berlin und Brandenburg befinden sich in akuter Gefahr? Von Friedrich Rößler

Ob der BFC am Ende den Sprung in den Profifußball schafft, werden auch die Teams im Tabellenkeller genau beobachten. Denn auch was den Abstieg betrifft, spielt die Mannschaft von Christian Benbennek eine kleine Rolle. Wenn die Weinrot-Weißen aus dem Nordosten Berlins nämlich ihre Drittliga-Ambitionen begraben müssen, hat das Auswirkungen auf die Zahl der möglichen Abgänge aus der Regionalliga Nordost in Richtung Oberliga.

Nach zwei Abbrüchen aufgrund der Corona-Pandemie wird die Saison 2021/22 in der Regionalliga Nordost vollständig ausgespielt werden können. Fünf Spieltage vor Schluss verrät ein Blick auf die Tabelle, dass sich der BFC Dynamo als Tabellenerster die größten Hoffnungen auf den Aufstieg in die dritte Liga machen darf. Nach der möglichen Meisterfeier müssen die Berliner allerdings noch zwei Relegationsspiele gegen den Meister der Staffel Nord überstehen. Dafür besitzt aktuell der VfB Oldenburg die beste Ausgangslage.

Die Zahl der möglichen Liga-Abgänge hängt von zwei Faktoren ab. Schafft der Meister in der Aufstiegsrelegation den Sprung in die höhere Spielklasse und in welche Staffel der Regionalligen werden die Drittliga-Absteiger eingeordnet.

Schaffen beide den Klassenerhalt in der dritten Liga, müsste aus der Regionalliga nur die Minimalzahl von drei Vereinen absteigen, vorausgesetzt der BFC Dynamo kann seine Aufstiegsambitionen wahrmachen. Tut er dies nicht und die Weinrot-Weißen bleiben somit in der Regionalliga, wird es vier Klubs treffen und die neue Saison beginnt mit 18 Mannschaften. Für alle weiteren Szenarien hat der NOFV vorgesorgt [extern:nofv-online.de].

Dagegen wehrten sich die betroffenen Vereine, vor allem der FSV Optik Rathenow. In einem offenen Brief an den NOFV [extern: fsv-optik.de] äußerte Trainer Ingo Kahlisch sein Unverständnis. Mit großer Verwunderung habe er von den Plänen des NOFV erfahren. Man hätte in den vergangenen Jahren unter größten finanziellen Herausforderungen eine Infrastruktur geschaffen, die es erst ermöglichte, am Spielbetrieb der Regionalliga teilzunehmen. "Wie sollen die Vereine in Zukunft der Politik sowie dem Steuerzahler erklären, dass der Partner (NOFV) unberechenbar und unzuverlässig ist", fragte Kahlisch weiter.

Außerdem prangerte der 65-Jährige an, dass es Vereine gebe, die ohne eigenes Stadion am Spielbetrieb teilnehmen dürfen und dadurch finanziell nicht so stark belastet werden. Kahlisch spielte damit zum Beispiel auf die VSG Altglienicke an, die ihre Heimspiele nicht im eigenen Stadion, sondern erst im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und dann im Amateurstadion von Hertha BSC austragen kann.

Unterstützung bekam der Optik-Trainer von Sieghardt Richter, dem Präsidenten vom FSV Union Fürstenwalde. Auch die Unioner seien mit den neuen Regeln nicht einverstanden und sehen keinen Sinn darin. "Es wurde gesagt, dass man so viele Spiele nicht schaffen würde und jetzt spielen wir auch freitags und mittwochs und haben so eine Art Englische Woche." Energie Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz hatte die Entscheidung des Verbandes zwar so erwartet, kritisierte sie aber dennoch scharf. "Ich würde mir Solidarität wünschen in der Liga, man weiß nie, ob man in so eine Situation kommt."

Zum Vergleich: Vor zwei Jahren, als wegen der Corona-Pandemie die Saison 19/20 abgebrochen wurde, stieg nur der FC Rot-Weiß Erfurt ab, da der Verein den Spielbetrieb eingestellt hatte. Der SV Babelsberg zum Beispiel auf Platz 16 musste nicht eine Liga tiefer wieder antreten, da der Verband in diesem Ausnahmefall keine Absteiger zuließ. Ebenso verfuhr er auch in der Saison 20212/22, in der es Optik Rathenow erwischt hätte.