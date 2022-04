Regionalliga Nordost | 33. Spieltag - Kurioses Unentschieden in Babelsberg - Dreierpack von Nader El-Jindaoui

Fr 08.04.22 | 21:15 Uhr

Bild: IMAGO/Mathhias Koch

Die Siegesserie der VSG Altglienicke in der Fußball-Regionalliga Nordost ist in letzter Minute gerissen. Am Freitagabend kassierten die Berliner beim SV Babelsberg in der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich und Endstand. Altglienicke verpasste so denkbar knapp den sechsten Sieg in der Liga in Serie. Im zweiten Spiel des Abends, das gleichzeitig ein reines Berlin-Duell war, gewann der Berliner AK deutlich mit 5:1 bei Lichtenberg 47. Nader El-Jindaoui überragte dabei mit einem Dreierpack.

Kurioses Spiel in Babelsberg

Der Tabellenzweite aus Altglienicke startete gut in sein Auswärtsspiel in Potsdam. Die Mannschaft von Trainer Karsten Heine erarbeitete sich früh mehrere Torchancen und ging bereits in der zehnten Minute in Führung. Nach einem Ballgewinn an der eigenen Torauslinie überbrückte Altglienicke innerhalb weniger Sekunden das gesamte Spielfeld, an dessen anderem Ende Johannes Manske den Ball sicher im Tor unterbrachte. Die Babelsberger hingegen brauchten bis in die zweite Halbzeit, ehe sie Altglienicke wirklich etwas entgegenzusetzen hatten.

Aus der Kabine kommend, spielten die Potsdamer dann aber besser. Trotz mehr Aktivität der Gastgeber und größeren Bemühungen, mehr für das Spiel zu tun, war es in der 60. Minute Altglienicke, das auch den zweiten Treffer des Spiels erzielte. Nach einem undankbaren Rückpass schoss Babelsbergs-Torwart Jannick Theißen Altglienickes Christian Derflinger so unglücklich an, dass dieser den Ball wenig später nur noch an ihm vorbeischieben musste. Noch kurioser wurde es dann beim Anschlusstreffer zum 1:2 aus Babelsberger Sicht. Altglienickes Torwart Leon Bätge hielt in der 62. Minute einen Kopfball von Daniel Frahn so fest, dass dieser die Torlinie klar nicht überquerte. Der Schiedsrichter entschied dennoch auf Tor und brachte so noch einmal Emotionen und Spannung in die Partie. In der Nachspielzeit gipfelte diese Spannung dann im späten 2:2-Ausgleich durch Babelsbergs Frank Zille.

El-Jindaoui schießt Berliner AK mit Dreierpack zum Sieg

Auch im Spiel zwischen Lichtenberg 47 und dem Berliner AK bekamen die Zuschauer ein schnelles Tor zu sehen. Bereits in der neunten Minute war es Nader El-Jindaoui, der den BAK mit seinem ersten Treffer des Abends in Führung brachte. Im Anschluss entwickelte sich eine Partie, die von den Gästen dominiert wurde. In der 18. Minute erhöhte zunächst Abu Bakarr Kargbo auf 2:0 aus Sicht des Berliner AK, ehe erneut El-Jindaoui in der 35. Minute sogar noch auf 3:0 erhöhte. Nachdem Lichtenbergs Hannes Graf den Rückstand kurz vor der Pause mit seinem ersten Saisontor zumindest ein wenig verkürzte, bot sich in Halbzeit zwei ein ähnliches Bild. Mit seinem schon dritten Treffer des Spiels und seinem 15. Saisontor ließ El-Jindaoui den Berliner AK in der 67. Minute erneut jubeln. Ein zweites Tor von Bakarr Kargbo besiegelte anschließend Lichtenbergs bittere Niederlage und bescherte dem BAK gleichzeitig den zweiten Sieg aus den vergangenen drei Spielen. Der Erfolg lässt die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda in der Tabelle zumindest vorübergehend auf Rang fünf springen.