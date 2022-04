Achtungserfolg für Tasmania Berlin in der Fußball-Regionalliga Nordost: Nach zuvor 15 Niederlagen in Serie trotzte der Tabellenletzte dem Spitzenteam Lok Leipzig am Samstag ein 1:1 (1:0) ab. Es war der erste Punkgewinn für die Tasmanen seit November 2021. Das gleiche Ergebnis errang Optik Rathenow in Chemnitz. Tennis Borussia verlor mit 1:2 bei Chemie Leipzig.

In Chemnitz fielen die Tore erst in der Schlussphase - und das zunächst für die Gastgeber: Felix Brügmann sorgte für Jubel beim Tabellensechsten (86.). Das 1:0 war durchaus verdient, doch die Führung hielt nicht. In der Nachspielzeit erzielte Glodi Zingu den Ausgleich für Optik Rathenow (90.+1). Das Team von Ingo Kahlisch steckt als Tabellen-18. dennoch weiterhin auf einem direkten Abstiegsplatz fest.

Tennis Borussia verlor ein Mittelfeld-Duell bei Chemie Leipzig. Die Sachsen kamen im Alfred-Kunze-Sportpark deutlich besser in die Partie und gingen durch Dennis Mast nach zehn Minuten mit 1:0 in Führung. Kurz nach der Pause erhöhte Lucas Surek (50.). Erst danach kämpfte sich TeBe zusehends in die Partie. Will Siakam-Tchokoten erzielte nach etwas mehr als einer Stunde den 1:2-Anschlusstreffer (65.) und ließ die Lila-Weißen noch einmal hoffen. Zum Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr. Mit 48 Punkten rutscht Tennis Borussia auf den elften Tabellenplatz ab.