Nach 1:1 in Fürstenwalde - BFC Dynamo hat Meisterschaft praktisch in der Tasche

Fr 29.04.22 | 21:18 Uhr | Von Jakob Lobach

IMAGO/Jan Huebner Video: rbb24 | 29.04.2022 | Dietmar Teige | Bild: IMAGO/Jan Huebner

Der BFC Dynamo hat die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost so gut wie sicher. Nach einem 1:1-Unentschieden bei Union Fürstenwalde kann der BFC an den letzten beiden Spieltagen nur noch theoretisch von der Tabellenspitze verdrängt werden.

Der BFC Dynamo hat die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost so gut wie sicher. Mit einem 1:1-Unentschieden bei Union Fürstenwalde sicherten sich die Berliner am Freitagabend einen wichtigen Punkt im Kampf um die Aufstiegsrunde. Zwei Spieltage vor dem Saisonende hat der BFC nun sechs Zähler Vorsprung auf Verfolger Carl Zeiss Jena. Weil Dynamo aber ein um 15 Treffer besseres Torverhältnis hat, lässt sich der BFC nur noch theoretisch von der Tabellenspitze verdrängen. So steht auch der Einzug in die Aufstiegsrunde für die 3. Liga quasi fest.

imago/Matthias Koch 1 min BFC Dynamo vor Regionalliga-Meisterschaft - Jörn Lenz und die Hoffnung auf den großen Meilenstein Ein Punkt fehlt dem BFC Dynamo noch zur Meisterschaft in der Regionalliga Nordost. Für Teammanager und Vereinslegende Jörn Lenz wäre es der größte Erfolg seiner Karriere. Doch die mögliche Relegation wirft bereits jetzt ihre dunklen Schatten voraus. Von Fabian Friedmann

Die Ausgangslage für die Mannschaft von BFC-Trainer Christian Bennbenek war vor dem Gastspiel in Fürstenwalde eine sehr komfortable: Mit einem Sieg konnte Dynamo bereits am 36. von 38 Spieltagen die Meisterschaft perfekt machen. Auch bei einem Unentschieden wäre den Berlinern der Titel dank eines hervorragenden Torverhältnisses nur noch theoretisch zu nehmen gewesen. Dementsprechend motiviert starteten die Gäste in die Partie. Dynamos Akteure liefen ihre Kontrahenten bereits in den ersten Spielminuten hoch und aggressiv an und sorgten so für einigen Druck im Fürstenwalder Spielaufbau. Und auch bei eigenem Ballbesitz war dem BFC der Wille anzusehen, die Meisterschaft schon am drittletzten Spieltag perfekt zu machen. Dynamo kontrollierte das Spiel, hatte mehr Ballbesitz, konnte zu Beginn allerdings dennoch nicht wirklich gefährlich vor das Fürstenwalder Tor vorstoßen.

Bolyki trifft zur Führung

Wirklich turbulent wurde es dann in der zwölften Spielminute zum ersten Mal: Nach einem harten Foul von Fürstenwaldes Finn Berk an BFC-Stürmer Christian Beck auf Höhe der Mittellinie gab es ebendort eine kleine Rudelbildung. In deren Folge hatte Berk sogar ein wenig Glück, dass er für das gestreckte Bein, mit dem er in Beck hereingerutscht war, nur die gelbe Karte gezeigt bekam. Auch in der Folge blieb der BFC die bessere, weil spielbestimmende Mannschaft. Und ab der 33. Minute spiegelte dies dann auch der Spielstand wider. Per Kopf brachte Dynamos Andor Bolyki seine Mannschaft nach einer guten halben Stunde mit eins zu null in Front. Nach einem schönen Solo von seinem Mitspieler Darryl Guerts auf der linken Seite und einer ebenso schönen Flanke in den Strafraum, stand Bolyki dort sehr frei und musste nur noch einnicken. Die Fürstenwalder Gastgeber hingegen brauchten bis kurz vor die Halbzeitpause, ehe sie offensiv erstmals gefährlich wurden. Dafür dann aber gleich doppelt. Weil Glen Habimanas Kopfball über das Tor ging und BFC-Torwart Dmitri Stajila anschließend einen Freistoß von Tom Weiß gut parierte, ging Dynamo mit der besagten 1:0-Führung in die Halbzeitpause.

IMAGO / Steffen Beyer Energie-Stürmer hat lukratives Angebot - Was macht Cottbus-Torjäger Engelhardt? Die Frage nach der Zukunft von Energie Torjäger Engelhardt beschäftigt seit Wochen die Lausitz. Am Wochenende wird nun mit einer Entscheidung gerechnet. Sagt Engelhardt ab, gibt es einen interessanten Ersatzkandidaten. Von Andreas Friebel



Ausgleich aus dem Nichts

In der zweiten Halbzeit tat sich auf dem Platz dann zunächst nicht viel in Sachen Abschlusschancen. Mit am bemerkenswertesten war so die außergewöhnliche Stimmung, welche die in großen Zahlen mitgereisten Fans des BFC auswärts erzeugten. Auch neben dem für 2.000 Zuschauer ausgelegten Gästeblock waren große Teile des Fürstenwalder Stadions in Dynamos Hand. Sportlich ließen beide Mannschaften den ganz großen Offensivdrang lange vermissen. Während Dynamo mit der Führung im Rücken nun etwas weniger für Spiel tat, mühte Fürstenwalde sich zwar, wurde aber nicht wirklich gefährlich. Zumindest bis in die 80. Minute. Da nämlich kamen die Fürstenwalder wie aus dem Nichts plötzlich zum Ausgleich. Nach einem gut getretenen Freistoß von Lukas Stagge versenkte Valentin Rode den Ball per Kopf im Berliner Tor. In den letzten Minuten nahm das Spiel dann noch einmal Fahrt auf. Es gelang allerdings keiner Mannschaft mehr, noch den Siegtreffer zu erzielen, sodass der BFC zumindest am Freitagabend noch nicht die Meisterschaft der Regionalliga Nordost feiern konnte. Wobei es aller Voraussicht nach eben nur eine Frage der Zeit sein dürfte, bis die Mannschaft um Top-Torjäger Christian Beck dies nachholen können wird.

Sendung: rbb24, 29.04.2022, 21:45 Uhr