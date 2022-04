Regionalliga-Spitzenreiter BFC - "Die Tür steht eigentlich auf. Und du kannst durchgehen"

Do 21.04.22 | 21:10 Uhr | Von Shea Westhoff & Fabian Friedmann

Bild: IMAGO/Jan Huebner

Zwei sieglose Spiele für BFC Dynamo, schon scheint die Regionalliga-Meisterschaft in Gefahr. Trainer Benbennek weiß: Die finale Phase wird in den Köpfen entschieden. Der Bedeutung eines etwaigen Aufstiegs ist er sich bewusst. Von Shea Westhoff & Fabian Friedmann

Tabellenführer der Fußball-Regionalliga Nordost ist der BFC Dynamo nach wie vor. Sogar mit einem beachtlichen Polster von sechs Punkten Vorsprung auf Verfolger Carl Zeiss Jena. Doch die jüngsten Vorstellungen der Mannschaft hinterließen Fragezeichen. Noch vor zwei Wochen schien der Klub uneinholbar in Richtung Meisterschaft zu galoppieren. Mitten im Saison-Endspurt wirkt der Durchstarter aus Ostberlin neuerdings träge. Nach dem Unentschieden beim abstiegsbedrohten VfB Auerbach sowie der Niederlage im Spitzenspiel gegen Jena scheint die Mission Aufstieg plötzlich in Gefahr. Beim Verfolger gab das Team gar eine Führung aus der Hand, verlor vor heimischer Kulisse mit 1:2 – aufgrund von Nachlässigkeiten vorne wie hinten.

Der Schluss-Spurt ist Kopfsache

"Ich glaube gemerkt zu haben, dass bei den Jungs der Kopf angegangen ist", so formuliert es Coach Benbennek beim Telefonat am Donnerstag, einen Tag vor der nächsten Kraftprobe gegen Tennis Borussia Berlin (Freitag, 19 Uhr). "Die Tür steht eigentlich auf. Und du kannst durchgehen", sagt er, dann macht er eine kurze Pause. "Das ist jetzt so eine Phase, wo wir einen anderen Reiz brauchen, um es schaffen zu können." Geht Nervosität um in der Mannschaftskabine, so kurz vor der ersehnten Meisterschaft? Auf manche Spieler möge das tatsächlich zutreffen, sagt der 49-jährige Übungsleiter. Doch andere Spieler seien vielleicht sogar zu selbstsicher. Wieder andere würden die aktuelle Situation besser einschätzen, weil sie in ihrer Karriere bereits ähnliche Erfahrungen gesammelt hätten. Was alle eine: "Es ist der Kopf." Dabei war es dem einstigen Europapokal-Teilnehmer und DDR-Rekordmeister BFC Dynamo gelungen, in der laufenden Spielzeit eine neue Euphorie beim Anhang zu entfachen. In einer Regionalliga-Spielzeit, die sich wegen zahlreicher Corona-Fälle und Spielverlegungen überaus mühselig ausnahm, glitt die Mannschaft wie schwerelos durch den eng getakteten Spielplan. Erzielte dabei die meisten Tore, kassierte die wenigsten, ist seit dem 19. Spieltag Abo-Spitzenreiter. Was für eine Saison für den BFC!

Das Restprogramm - ein Problem?

Wie kann es der Trainer schaffen, die Mannschaft wieder zu fokussieren – und hat er darauf überhaupt Einfluss? "Am Ende nur bedingt, nur soweit es die Jungs zulassen", gesteht Benbennek. Doch er ist sich sicher: "Die Jungs wollen das, davon bin ich überzeugt, das haben sie die ganze Zeit gezeigt." Es gehe nun darum, sich auf die eigenen Stärke zu besinnen. "Wir sind nicht aus Spaß da, wo wir jetzt stehen. Da hat uns keiner bei geholfen, sondern das waren wir alleine." Die beiden engsten Verfolger, Jena und VSG Altglienicke, sind aktuell in blendender Verfassung. Die Thüringer siegten dreimal in Folge, Altglienicke blieb gar in den sieben zurückliegenden Partien ohne Niederlage. Und just auf die Altglienicker Volkssport-Gemeinschaft trifft das Team um Toptorjäger Christian Beck Mitte Mai: am letzten Spieltag, auswärts. Das Restprogramm - ein Problem?

Die Bedeutung ist mir vollkommen klar. Das wäre wie eine elfte Meisterschaft Christian Benbennek

Nicht, wenn man Benbenneks Logik folgt: "Nach dem Saison-Start habe ich mir doch auch keine Platte gemacht über die ausstehenden 37 Spiele. Und als noch 15 Spiele ausstanden, da habe ich mir ebenfalls keine Platte gemacht. Ich fange damit auch jetzt nicht an." Jetzt gehe es allein um die nächste Aufgabe, und die laute Tebe. Die Charlottenburger hält Benbennek für eine Mannschaft, die von Trainer Markus Zschiesche stets optimal vorbereitet werde. Aber: "Wir sind Tabellenerster, und ich möchte, dass wir so auch auftreten: Mutig, selbstbewusst." Es dürften die Tugenden gewesen sein, die den BFC in der aktuellen Spielzeit kurz vors große Ziel manövrierten: den Aufstieg in die 3. Liga. Wäre das die Auferstehung für den einst erfolgsverwöhnten Klub? "Die Bedeutung ist mir vollkommen klar. Das wäre wie eine elfte Meisterschaft", sagt Benbennek in Anlehnung an die zehn gewonnen Oberliga-Titel zu DDR-Zeiten. "Wir wünschen uns das sehr."

"In diesen Spielen kann alles passieren"

Noch nie in der Vereinsgeschichte gab es ein Ligaspiel im Westen, das mache die Angelegenheit so besonders. Die Vorstellung, Pflichtspiele bei Traditionsvereinen wie 1860 München oder dem 1. FC Kaiserslautern zu bestreiten - "da geht für viele Fans ein großer Traum in Erfüllung." Doch mit der Relegations-Runde gegen den Meister der Regionalliga Nord würde vorher natürlich noch die größte Hürde warten. "Wenn wir es dahin schaffen sollten, dann warten zwei brutale Spiele auf uns. Für den Gegner auch", sagt der Trainer. "In diesen Spielen kann alles passieren. Rote Karte, Elfmeter, was machst du dann?" Doch darum gehe es in der aktuellen Saison-Phase ohnehin nicht. Was das Team immer ausgezeichnet habe: "Nicht nachdenken. Einfach das Beste geben und alles raushauen, was wir haben." Und zwar als nächstes am Freitag gegen Tebe.

Sendung: rbb|24 Inforadio, 21.04.2022, 19:15 Uhr