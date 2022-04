Vor Brandenburg-Derby Babelsberg gegen Cottbus - Sind aller guten Dinge drei?

Fr 22.04.22 | 10:38 Uhr | Von Andreas Friebel

Bild: IMAGO/Steffen Beyer

Zwei Mal hat Cottbus in dieser Saison bereits gegen Babelsberg gewonnen, die Heimspiele in der Liga und im Pokal gingen an die Lausitzer. Am Samstag gibt es nun das Brandenburg-Derby in Babelsberg. Behält Energie die weiße Weste? Von Andreas Friebel

Energie Cottbus ist im Terminstress. Eine englische Woche folgt der nächsten. Nach dem 1:1 gegen Lok Leipzig (Dienstag) geht es am Samstag beim SV Babelsberg weiter. Damit endet die vierte englische Folge in Folge und zugleich auch die letzte in dieser Spielzeit. Ein Sieg ist das Ziel für die Elf von Trainer Claus-Dieter Wollitz, die auch beim Unentschieden gegen Leipzig große Chancen hatte, mit drei Punkten vom Rasen zu kommen. "Wir haben viele Möglichkeiten nicht genutzt. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison", sagt der Cottbuser Trainer. Der damit auch klar macht, an welchen Stellschrauben für die kommende Saison gedreht werden muss.

Wollitz sucht nach neuen Stürmern

"Gemessen an der Anzahl der Tore, hat das unsere Offensive gut gemacht", sagt Wollitz beim Blick auf 74 Saisontreffer. Nur Spitzenreiter BFC Dynamo hat häufiger getroffen (77). "Aber wir können nicht noch einmal mit nur einem echten Stürmer in eine Saison gehen." Erik Engelhardt ist der eine, der fast immer trifft (15 Tore). Bis Ende des Monats will er sich entscheiden, ob er in Cottbus bleibt. "Unabhängig von seiner Entscheidung, werden wir auf dieser Position etwas machen", so Wollitz. Der unter anderem auch schon mal vorsichtig bei Borussia Dortmund nach dem Ex-Cottbuser Moritz Broschinski angefragt hat. "Ich hatte im Winter schon mal Kontakt mit Dortmund. Der BVB war nicht so abgeneigt, ihn auszuleihen." Allerdings müsste auch Broschinski der Leihe zustimmen. Das hat im Winter aber nicht geklappt. "Ich will nicht ausschließen, dass wir uns im Sommer noch mal unterhalten", sagt der Cottbuser Coach und hat die Hoffnung auf das Lausitzer Talent wohl noch nicht aufgegeben. Deutlich weiter sind da die Gespräche mit Torwart Toni Stahl. Er hat inzwischen ein Angebot vom FC Energie. Unterschrieben ist aber noch nichts. Wohl auch deshalb, weil auch andere Vereine die Nummer eins aus dem Cottbuser Tor im Focus haben. Gerüchten zufolge interessiert sich wohl auch Drittligist Halle für Stahl. "Auf der Torwartposition mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Wir hatten immer gute Torleute und werden sie auch in der neuen Saison haben."

Nimmt Babelsberg Revanche für die Pokalniederlage?

Unabhängig von den Personalien steht für Energie am Samstag (Anpfiff 13 Uhr) das prestigeträchtige Brandenburg-Duell gegen Babelsberg an. Knapp vier Wochen ist es gerade einmal her, da standen sich beide Teams zuletzt gegenüber. Im Halbfinale des Landespokals gewann Energie mit 2:0 und zog in das Endspiel ein. Für diese Schmach werden sich die Potsdamer mit Sicherheit revanchieren wollen, glaubt Mittelfeldspieler Jonas Hofmann. "Ich denke, sie sind noch etwas sauer. Wir haben sie in der ersten Halbzeit stark dominiert. In der zweiten Hälfte waren sie etwas besser im Spiel. Was nichts daran ändert, dass es immer bitter ist, ein Halbfinale zu verlieren." So bitter, dass wenig später die Babelsberger Trainer Jörg Buder vor die Tür setzen. Allerdings mit überschaubarem Erfolg. Gewonnen haben sie seitdem trotzdem nicht. "Trotzdem waren die letzten Spiele ziemlich eng im Ausgang", hat Claus-Dieter Wollitz beobachtet. Vor dem 0:1 bei Lok Leipzig, gab es zwei Unentschieden gegen Altglienicke und den Berliner AK.

Hoffen auf ruhiges Derby

"Gegenüber unserem Heimspiel haben sie ihr taktisches Verhalten nur in kleinen Nuancen verändert." Wobei auch Wollitz weiß, dass es bei einem Spiel zwischen Babelsberg und Cottbus auch auf das "Drumherum" ankommt. Beide Fangruppierungen halten wenig voneinander. Auch vor vier Wochen gab es Ärger, als homophobe Spruchbänder auf der Cottbuser Nordwand gezeigt wurden. Umgekehrt haben die Babelsberger in der Vergangenheit wenig Gelegenheiten ausgelassen, die Energie-Fanszene pauschal in die rechte Ecke zu stellen. "Es gibt Grenzen. Die sollte man nicht überschreiten", macht Wollitz im Vorfeld dieser Partie klar. Davon abgesehen, hofft Mittelfeldspieler Jonas Hofmann auf ein ruhiges Derby und den dritten Energie-Erfolg in dieser Saison. "Aller guten Dinge sind drei. So werden wir das Spiel angehen."

