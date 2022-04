Regionalliga Nordost - Cottbus will Schlusslicht Tasmania diesmal nicht unterschätzen

Mi 13.04.22 | 10:18 Uhr | Von Andreas Friebel

Bild: imago images/Matthias Koch

Das peinliche 1:2 im Hinspiel gegen Tasmania Berlin haben die Spieler von Energie Cottbus in schlechter Erinnerung. Am Donnerstag will das Team von Claus-Dieter Wollitz Revanche beim Tabellenletzten nehmen. Von Andreas Friebel

"Was wäre, wenn..." ist eine Frage, die sich niemand gern stellt. Claus-Dieter Wollitz macht das aber trotzdem. Der Trainer des Fußball-Regionalligisten Energie Cottbus rechnet durch, was gewesen wäre, hätten seine Spieler nicht im März einen sportlichen Durchhänger gehabt. Vier sieglose Spiele am Stück bedeuteten das Ende aller Meisterträume. Wobei insbesondere die überraschenden Unentschieden gegen TeBe und Eilenburg schmerzen. "Zwei liegengelassene Punkte gegen Berlin und zwei Punkte mehr gegen Eilenburg, macht schon vier, die wir mehr haben müssten", rechnet Wollitz vor. Und wenn dann noch drei Punkte aus der überraschenden Niederlage von Hinspiel bei Tasmania Berlin dazukommen, "wären wir noch mitten drin im Rennen um die Meisterschaft."

Cottbus lässt zu viele leichte Punkte liegen

Mit dann 67 Zählern wäre der FC Energie in der Tat noch auf Sichtweite zu Spitzenreiter BFC Dynamo. "Aber verlorene Punkte kann man leider nicht zurückholen. Deshalb stehen wir da, wo wir jetzt stehen", sagt der Coach der Lausitzer. Und das ist aktuell Platz fünf. Doch damit ist die Saison für Wollitz noch nicht zu Ende. "Wir wollen am Ende der Saison besser stehen, als wir jetzt sind", gibt der Trainer die Richtung vor. "Wir müssen unseren Fans im Stadion zeigen, dass wir die Saison noch nicht abgehakt haben, auch wenn Platz eins weg ist." Unter den Top drei möchte der Cottbuser Trainer zum Ende dieser Spielzeit zu finden sein. "Mein Ehrgeiz ist, dass wir alle restlichen Spiele in dieser Saison gewinnen. Inklusive Landespokal." In dem trifft der FCE am 21. Mai auf den VfB Krieschow. Bevor es soweit ist, stehen aber noch sechs Partien in der Regionalliga an. Drei davon in den nächsten anderthalb Wochen. Zunächst gibt es den Heimspiel-Doppelpack gegen Tasmania (Gründonnerstag) und Lok Leipzig (19.4). Am 23. April geht es dann nach Babelsberg. "Wir schauen zunächst mal nur auf Tasmania. Mit denen haben wir noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen." Da kassierte Energie ein überraschendes 1:2. Auch deshalb, weil die Lausitzer den Aufsteiger seinerzeit unterschätzten und nicht mehr zu ihrem Spiel fanden. "Wir haben genug Qualität, um gegen solche Gegner zu gewinnen. Aber dafür brauchst du auch gewisse Tugenden, wie Einsatzbereitschaft." Die hat Cottbus in den vergangenen Monaten immer wieder vermissen lassen.

Tasmania seit Monaten ohne Dreier

Was passiert, wenn man den Gegner nicht ernst nimmt, musste zuletzt Lok Leipzig erfahren. Gegen die Sachsen holten die Berliner am vergangenen Wochenende ihren ersten (!) Punkt in diesem Jahr. 1:1 endete die Partie. Davor gab es in 2022 elf Niederlagen. Der Blick in die Statistik offenbart zudem, dass der letzte Sieg der Tasmania ausgerechnet gegen Cottbus war. Also am 24. Oktober 2021, beim Hinspiel. Danach ging es steil bergab. Und viel Mitleid haben die Berliner auch am Donnerstag nicht zu erwarten. Denn Energie ist heiß darauf, den ehrgeizigen Wunsch des Trainers umzusetzen.