Fanszene von Viktoria Berlin - Hier sind die Ultras ein kleiner himmelblauer Haufen

Mi 13.04.22 | 15:51 Uhr

Viktoria Berlin kämpft in der 3. Liga weiter um den Klassenerhalt. Unterstützt wird die Mannschaft bei jedem Spiel, allerdings ist die Fanszene viel kleiner und leiser als die der Konkurrenz.

In der 3. Liga hat es der Klub aus Berlin-Lichterfelde nicht leicht. Viktoria ist als Aufsteiger zwar grandios in die laufende Saison gestartet, kämpft aktuell aber um den Klassenerhalt. Dabei stehen den Himmelblauen oft Klubs mit großen Namen gegenüber, wenn es etwa gegen den 1. FC Magdeburg, den 1. FC Kaiserslautern oder 1860 München geht. Der Fanszene aus Lichterfelde ergeht es da ähnlich. Der harte Kern nennt sich "Echte Ultris" und kommt überhaupt nicht mit einem harten Image daher. Auch hat das versprengte Grüppchen mit anderen Szenen aus der Liga wenig gemeinsam.

Pappelallee, Ecke Eberswalder Straße, direkt am Jahnsportpark in Prenzlauer Berg. An einem ungemütlichen Montag mit passendem Aprilwetter sucht die Viktoria-Fangruppe "Echte Ultris" Zuflucht und Getränke in einem Spätshop. Sie tragen Schals und Trikots in hellblau und weiß, den Farben ihres Lieblingsvereins. Sie gehören eher dem älteren Semester an und auch sonst unterscheiden sie sich von den deutlich größeren Fangruppen der namhaften Konkurrenz in der 3. Liga. Die "Echten Ultris" zählen weniger als 20 Personen und bleiben überschaubar. Man rekrutiere sich aus Sitz- oder Steh-Nachbarn im Stadion oder aus Mitfahrern bei der Fahrradtour zum Auswärtsspiel, erzählt Peter Ninas dem rbb.

Fußballüberangebot in Berlin

Wie Fangruppierungen anderer Vereine versuchen auch die "Ultris", bei jedem Spiel dabei zu sein. Als ihr Klub an einem kalten Wintermittwoch im Nachholspiel gegen Braunschweig mit 0:6 verloren hatte, zeigte der kleine himmelblaue Haufen im weitläufigen Jahn-Sportpark verlässlich Präsenz. Auch wenn das versprengte Grüppchen gegenüber der gelb-blauen Wand aus Gästefans etwas verloren in all den bunten Stadionsitzen wirkte. Dass dieser Farbtupfer überhaupt existiert, ist in der Sport- und Kulturmetropole Berlin nicht selbstverständlich. Neben den beiden Bundesligisten Hertha BSC und 1. FC Union Berlin warten mit dem BFC Dynamo, Tennis Borussia oder Tasmania Berlin weitere attraktive Vereine, die derzeit sogar noch eine Liga tiefer als die Himmelblauen spielen.

Sympathische Stimmung im Verein

Viktorias "Echte Ultris", vor sieben Jahren gegründet, kämpfen mit der Konkurrenz. Für Ultri Gerhard Reiner sind in erster Linie die Bundesligisten das Problem. "In Berlin zählt immer nur die Spitze, wenn man in die Niederungen des Fußballs abgleitet." Für dessen Kumpel Harald Sielaff geht es vor allem darum, was seinen Herzensverein ausmacht. "Das ist eine sehr sympathische Stimmung in diesem Verein und deshalb habe ich mein Herz an Viktoria verloren." Belohnt wird diese Liebe an jenem Montag im April gegen den Spitzenreiter Magdeburg. Mit 2:1 gewinnt Viktoria Berlin und holt den ersten Sieg nach dreieinhalb Monaten. "Das gibt mir Hoffnung, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Das ist wichtig für Berlin", jubelt Harald Sielaff.

Bekannt bis zur Vereinsführung

Auch in der Vereinsführung haben die "Echten Ultris" schon auf sich aufmerksam machen können. Viktorias Sportlicher Leiter Rocco Teichmann kennt die Fangruppe ganz genau und weiß eben auch, dass die himmelblaue Szene nicht mit Magdeburg, Kaiserslautern oder 1860 München mithalten könne. "Umso mehr sind wir froh, dass die Gruppe auch ein Stück weit immer wieder wächst." Und falls die Viktoria den Abstiegskampf verlieren sollte, kann sich der Verein garantiert auf eines verlassen: Bei den "Echten Ultris" wird es keine Abgänge geben.