Straßensperrungen seit Freitag - Das gilt es beim Berliner Halbmarathon zu beachten

Fr 01.04.22 | 15:07 Uhr

Mit dem Berliner Halbmarathon starten die Langstreckenläufer am Sonntag in die neue Saison. Auch auf den Straßenverkehr hat das Rennen übers gesamte Wochenende Auswirkungen. Das müssen Athleten, Fans und Verkehrsteilnehmer wissen.

Der Startschuss des Berliner Halbmarathons am kommenden Sonntag wird gleichzeitig den Beginn für die neue Langlauf-Wettkampfsaison markieren. Mit bis zu 33.000 Athleten ist es Deutschlands größter Lauf über die 21,0975 Kilometer. Unter den Teilnehmenden sind Profis und Hobbyläufer. Außerdem gehen rund 1.000 Inlineskater und Rollstuhlfahrer an den Start, begleitet von schätzungsweise 30.000 Zuschauern.

Am Brandenburger Tor machen die Inlineskater am Sonntag um 9:30 Uhr den Anfang. Um 9:55 Uhr folgen die Handbiker und Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer. Ab 10:05 Uhr starten in mehreren Wellen die Läufer sowie Power-Walker.

Der Streckenverlauf

Start- und Zielbereich des Halbmarathons ist die Straße des 17. Juni zwischen dem Brandenburger Tor und der Siegessäule. Danach führt der rund 21 Kilometer lange Kurs die Athletinnen und Athleten vorbei an mehreren charakteristischen Orten der Hauptstadt. Vom Großen Stern geht es in Richtung Ernst-Reuter-Platz, vorbei am Schloss Charlottenburg, entlang des Kurfürstendamms zum Potsdamer Platz, weiter zum Checkpoint Charlie, danach zum Gendarmenmarkt und schließlich auf die Zielgerade Unter den Linden in Richtung Brandenburger Tor.

Sperrungen der Berliner City

Stellenweise kommt es bereits zwei Tage vor dem Startschuss zu Sperrungen, wie die Berliner Verkehrsinformationszentrale mitteilte (viz.berlin.de). Seit Freitag, 12 Uhr, ist die Straße des 17. Juni aufgrund von Aufbauarbeiten zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Brandenburger Tor gesperrt. Freigegeben wird der entsprechende Abschnitt voraussichtlich am kommenden Montag um 6 Uhr, wenn der Abbau abgeschlossen ist. Ab Freitagabend, 18 Uhr, kommt es zusätzlich zu Vollsperrungen auf der Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor sowie auf der Ebertstraße zwischen Behrenstraße und Scheidemannstraße. Nicht befahrbar sein werden ab Freitagabend außerdem die Yitzhak-Rabin-Straße, Heinrich-von-Gagern-Straße, Annemarie-Renger-Straße und die Paul-Löbe-Allee.

Die Sperrung des gesamten Streckenbereichs erfolgt am Sonntag 75 Minuten vor dem ersten Start (Inliner-Skater um 09:30 Uhr). Kraftfahrzeuge können die Laufstrecke dann höchstens noch bei Freigabe durch die anwesenden Verkehrsposten queren. Während des Rennens ist das Queren auch für den Fuß- und Radverkehr nur eingeschränkt möglich. Ab 14:45 Uhr sollen die Sperrungen sukzessive nach der Durchquerung der letzten Teilnehmer wieder freigegeben werden. Aufgrund der zahlreichen Sperrungen wird Autofahrern empfohlen, soweit möglich auf die Stadtautobahn A100 auszuweichen und zur Querung der Laufstrecke den Tiergarten-Tunnel (B96) und den Tunnel am Adenauerplatz zu nutzen [viz.berlin.de].

Das sollten ÖPNV-Nutzende beachten

Auch die öffentlichen Verkehrsmittel sind von den Straßensperrungen betroffen. Wie die BVG am Freitag informierte, kommt es am Sonntag zu Änderungen und Umleitungen auf insgesamt 26 Buslinien im Innenstadtbereich. Deshalb rät die BVG für die Anfahrt zur Laufstrecke sowie bei allen Touren in die westliche Innenstadt, möglichst U- und S-Bahnen zu nutzen. Bei den U-Bahnlinien U2 und U6 seien ab Sonntagfrüh um 7 Uhr Züge "mit der größtmöglichen Wagenzahl" unterwegs. Beachten sollten ÖPNV-Nutzende allerdings, dass ab Freitagabend um 21:45 Uhr übers gesamte Wochenende die Ringbahnlinien S41/S42 zwischen Wedding und Landsberger Allee unterbrochen sind. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.

Hygieneregeln

Entsprechend der neuen SARS-CoV-2-Basisschutzmaßnahmen-Verordnung gibt es beim Halbmarathon sowie beim Zutritt auf das umliegende Eventgelände keine Corona-Statuskontrollen mehr - heißt: Die Verpflichtung für einen Coronatest bzw. für einen Impf- oder Genesenen-Nachweis entfällt. Im Start- und Zielbereich herrscht am Sonntag allerdings eine FFP2-Maskenpflicht, die sowohl fürs Publikum gilt als auch für die Teilnehmenden abseits der Rennstrecke. "Das ist unser Hausrecht, das wir auch ausüben", sagte Jürgen Lock vom Veranstalter SCC Events am Freitag auf einer Pressekonferenz. Damit wolle man einen "Basis-Schutz" gewährleisten. Unabhängig vom Impf- und Genesenen-Status bittet der Veranstalter darum, "bei Covid-Symptomen zu Hause zu bleiben".

Die Favoriten

Die Nachfrage an der Teilnahme seitens der Topathleten sei sehr groß, was sich "in einer langen Elite-Startliste widerspiegelt", wie Rennleiter Mark Milde vom Veranstalter SSC Sport sagte. In diesem Jahr geht bei den Männern unter anderem der Äthiopier Abel Kipchumba an den Start, der im vergangenen Jahr in Valencia die weltweit zweitbeste Zeit gelaufen war (58:07 min). In der Weltrekord-Liste schob er sich damit auf Rang sechs. Bei den Frauen gilt Sheila Chepkirui als Favoritin. Die Bestzeit der Kenianerin liegt bei 64:36 (Weltrekord-Zeit von Ababel Yeshaneh bei 63:44 ). Aus Deutschland gehen unter anderen Philipp Pflieger und die Berlinerin Deborah Schöneborn an den Start. Beide sind seit etwa einem halben Jahr Teil des Profiteams von SCC Events, das auch den Halbmarathon veranstaltet. Den Berliner Streckenrekord hält bei den Männern Eric Kiptanui aus Kenia (2018: 58:42), bei den Frauen die Niederländerin Sifan Hassan (2019: 65:45).

