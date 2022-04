Abstiegskampf in der Bundesliga - Hertha hofft auf Erfahrung und ein schwaches Restprogramm

Mi 13.04.22 | 11:37 Uhr | Von Till Oppermann

Trotz der 1:4-Niederlage im Derby ist der Abstiegskampf für Hertha BSC noch lange nicht gelaufen. Direkte Duelle gegen die Konkurrenz, ein vergleichsweise angenehmes Restprogramm und viel Erfahrung können Hertha Mut machen. Von Till Oppermann

Felix Magath quält sich Tag für Tag auf dem Weg zur Hertha-Geschäftsstelle und den Trainingsplätzen im Olympiapark auf einem Fahrrad den steilen Hang an der Hanns-Braun-Straße empor. Der 68-jährige möchte fit bleiben. Jeden Tag versuche er sich zu bewegen, etwas für seine Gesundheit zu tun, erklärte Magath der Bild-Zeitung. "Im Job habe ich dafür wenig Zeit, also muss ich andere Wege finden." Angesichts der Tatsache, dass dieser Job bei der Alten Dame in erster Linie daraus besteht, das Training zu beaufsichtigen und darüber zu grübeln, wie es gelingen kann, in den letzten Wochen der Saison den Abstieg zu vermeiden, verblüfft das nicht. "Fast den gesamten Abend und auch die Nacht habe ich mit Grübeln verbracht", beteuerte der Hertha-Trainer am Tag nach der 1:4-Derbyniederlage gegen den 1. FC Union Berlin.

Magath setzt auf schwächere Gegner

Spätestens seit dieser Partie hat seine Mannschaft nichts mehr zu verlieren. In der Tabelle steht sie auf dem direkten Abstiegsplatz 17. Nachdem die Gäste aus Köpenick das dritte Stadtduell der Saison gewannen, wurden einige Hertha-Profis sogar von den Ultras dazu genötigt, ihre Trikots auszuziehen. Und Felix Magath? Während sich seine Spieler den aufgebrachten Anhängern stellten, war der Cheftrainer schon längst auf dem Weg in die Katakomben. Wo er wenig später bei der Pressekonferenz nach dem Spiel bemüht war, die Gründe für das Debakel bei Unions Stärke zu suchen. "Der bestimmende Faktor war der Gegner", erklärte Magath. "Gegen einen schwächeren Gegner hätten wir besser ausgesehen", argumentierte er weiter. Das klingt nach einem Allgemeinplatz, trifft aber einen wahren Kern. Denn nachdem die Blau-Weißen vier Minuten nach der Pause zum Ausgleich trafen, hätte das Spiel kippen können. Union aber blieb voller Selbstbewusstsein bei der Sache und stellte schnell den alten Abstand wieder her. Solche Nehmerqualitäten sind von Herthas kommenden Konkurrenten nicht zu erwarten. Mit Augsburg, Stuttgart und Bielefeld spielen die Berliner in den nächsten Wochen hintereinander gegen alle direkten Konkurrenten. Magath weiß: "Die nächsten drei Spiele werden entscheidend sein."

Restprogramm statistisch besonders einfach

Rein statistisch ist Herthas Restprogramm deutlich einfacher als das der Stuttgarter und der Bielefelder. Aktuell trennt die Teams nur ein Punkt. Hertha ist mit 26 Zählern wegen der schlechteren Tordifferenz gegenüber Bielefeld Vorletzter, auf dem rettenden Platz 15 stehen aktuell die Stuttgarter mit 27 Punkten. Während Herthas restliche fünf Gegner im Schnitt auf Platz 11,4 stehen, muss Bielefeld gegen Platz 8,4 und Stuttgart gegen Platz 9,8 antreten. Unter den letzten Gegnern befinden sich bei beiden Hertha-Konkurrenten auch der designierte Meister FC Bayern München. "Jeder muss bereit sein, in den letzten fünf Spielen alles zu geben, um in der Bundesliga zu bleiben", forderte Magath. Zumindest an diesem Einsatz habe es seiner Meinung nach auch gegen Union nicht gefehlt. Aber: "Wir sind ein Team, das keine Mannschaft ist! Jeder Spieler bringt seine Leistung. Aber auf dem Platz wirkt es wie nicht koordinierte Einzelaktionen."

Individuell gut besetzt

Dass Hertha grundsätzlich dazu fähig ist, auch deutlich bessere Gegner zu schlagen, zeigte die Magath-Elf zu seinem Einstand beim 3:0 gegen den Europapokalaspiranten Hoffenheim. Magath verfolgte das Spiel zwar wegen einer Corona-Erkrankung nur im Homeoffice, stand aber während der Partie im ständigen Kontakt mit seinem Co-Trainer Mark Fotheringham. Gegen die TSG glänzte Hertha mit einer stabilen Defensive. Alle Tore fielen nach Standards von Marvin Plattenhardt. Nicht nur deshalb erwartet Magath sehnlichst die Rückkehr des Linksverteidigers, der gegen Union fehlte.

Auch der zweite Erfolgsgarant des Hoffenheim-Spiels musste gegen Union passen. Niklas Stark glänzte beim Magath-Debüt als Zerstörer vor der Abwehr, der zwar nur 22 Ballkontakte hatte, aber die zweit schwächste Defensive der Liga in ein Bollwerk verwandelte. Die Rückkehr dieser beiden ehemaligen Nationalspieler sollte Hertha insbesondere für die direkten Duelle gegen Bielefeld und Stuttgart ermutigen. Denn man darf nicht vergessen: Mit Suat Serdar steht ein weiterer Ex-DFB-Star im Kader. Vladimir Darida, Ishak Belfodil, Peter Pekarik und Dedryck Boyata sind allesamt gestandene Auswahlspieler ihrer Länder. Während der VfB mit 22,7 Jahren und Bielefeld mit 24,8 Jahren im Schnitt sehr junge Teams haben, wissen viele Herthaner schon, wie man sich am eigenen Schopf aus dem Abgrund zieht. Auch in den beiden Vorjahren kämpfte Hertha lange gegen den Abstieg.

Wie schafft Magath den Klassenerhalt?

Die Zeit für anspruchsvollen Fußball ist lange abgelaufen und eine eingeschworene Truppe wird Magath aus Herthas Kader in den verbleibenden Wochen auch nicht mehr machen. Also werden die Nerven in den Endspielen gegen die direkte Konkurrenz über den Ligaverbleib entscheiden. Magath kann der Mannschaft dabei helfen, diese zu schonen. Nach dem Spiel gegen Union verkündete er den richtigen Ansatz: "Unsere Situation hat sich im Vergleich zu vor dem Spieltag nicht geändert." Weil beide direkten Konkurrenten ebenfalls verloren, hat es das Derby tabellarisch nie gegeben.