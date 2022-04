Turbine Potsdam auf Champions-League-Kurs - Zwei Endspiele bis nach Europa

So 03.04.22 | 19:36 Uhr

imago images/foto2press Video: rbb24 | 04.04.2022 | Torsten Michels | Bild: imago images/foto2press

Vor acht Jahren stand Turbine Potsdam zuletzt in der Champions League. Nach langem Warten könnten sie sich den Traum von Europa in dieser Saison endlich wieder erfüllen. In guter Ausgangsposition haben sie dafür noch zwei Endspiele zu bestreiten.

Zwölf Jahre ist es mittlerweile her, dass Turbine Potsdam auf den europäischen Thron kletterte und den Pokal in die Höhe stemmte. 2010 schlugen sie im spanischen Getafe Olympique Lyon im Elfmeterschießen und machten sich zu den Königinnen Europas. Ein Champions-League-Finale scheint heute entfernt. Der Traum, überhaupt mal wieder europäisch zu spielen, ist aber zum Greifen nah.

Champions League als wichtige Einnahmequelle

Die Potsdamerinnen stehen in der Bundesliga drei Spieltage vor Schluss derzeit auf dem dritten Platz. Sollten sie diesen halten können, würden sie in einer Ausscheidungsrunde um die Qualifikation für die Champions-League-Gruppenphase kämpfen. "Es ist sehr reizvoll. Auch, wenn der Dritte in die Ausscheidungsphase muss. Es ist ein Ziel, das du dir stellst und erreichen willst", erklärt Turbine-Präsident Rolf Kutzmutz. Ein Einzug ins europäische Geschäft hätte für den Verein vor allem auch finanzielle Vorteile. "Bei den Frauen sind die einzigen beiden Einnahmequellen, die über den Fußball kommen, die Champions League und der Pokal. Da musst du so weit wie möglich kommen", sagt Kutzmutz. Zwar sei Turbine gut aufgestellt, aber der Präsident würde sich ein größeren Etat wünschen. Zum Beispiel auch, um die auslaufenden Verträge von Top-Spielerinnen wie Selina Cerci verlängern zu können und diese nicht an andere Vereine zu verlieren. Natürlich hängen an der Qualifikation zur Königinnenklasse aber nicht nur Finanzen, sondern auch Emotionen. Gerade für die vielen jungen Spielerinnen in der Mannschaft wäre es eine unglaubliche Erfahrung. "Es ist ein Traum von jeder Fußballerin, irgendwann mal in der Champions League zu spielen", erzählt Turbine-Stürmerin Melissa Kössler. "Die Frauen hätten sich das wirklich verdient", ergänzt der Präsident.

Auf Turbine warten zwei Endspiele

Turbine hat beste Voraussetzungen, um den Traum in dieser Saison zu erfüllen. Ein besseres Torverhältnis und drei Punkte Vorsprung haben sie auf Hoffenheim und Frankfurt, welche die großen Verfolger im Kampf um die Champions League sind. Und gegen beide Teams müssen die Potsdamerinnen zum Saisonende noch spielen. Am 23. April geht es zur TSG nach Sinsheim, bevor sie am 7. Mai die Eintracht aus Hessen im Karl-Liebknecht-Stadion empfangen.

Es sind zwei Endspiele, die gewonnen werden sollten. Denn am letzten Spieltag der Saison geht es zu den Zweitplatzierten nach München, gegen die es am besten um nichts mehr gehen sollte. "Wir haben es jetzt selbst in der Hand", sagt Turbine-Angreiferin Sophie Weidauer. Nun ginge es nicht mehr darum, auf die Partien der anderen Mannschaften zu gucken, sondern nur noch darum, die direkten Verfolgerinnen zu schlagen. "Wir haben uns die Endspiele erarbeitet. Jetzt warten schwere Wochen auf uns und wir müssen bevor es weitergeht nochmal ordentlich mentale Kraft tanken", sagt Trainer Sofian Chahed.

Erwartungen übertroffen

Chahed hatte eigentlich schon in der letzten Saison die Champions League zum Ziel gemacht. "Da haben sich alle ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt", erinnert sich Präsident Kutzmutz. Mittlerweile würde der Trainer die Gegebenheiten im Frauenfußball ein bisschen besser kennen. Und so wollte man diese Saison nur an der Spitze mitspielen. Europa war nie ein formuliertes Ziel. Umso glücklicher sind sie über die Chance, die sich ihnen nun bietet. "Wir sind zufrieden mit der Saison. Aber wenn man sieht, was noch möglich ist, dann wollen wir natürlich das Maximale erreichen", sagt Chahed. Es wird ein schweres Saisonfinale für die Brandenburgerinnen. Doch die Fans glaube an ihre Spielerinnen. "Wir werden den dritten Platz schaffen, da bin ich felsenfest von überzeugt", erzählt Zuschauer Mario beim Sieg von Turbine gegen den 1. FC Köln. "Als Fans geben wir jetzt nochmal doppelt so viel", fügt Zuschauerin Dagmar hinzu. Und wie ist die Stimmung im Team? "Wir waren nicht immer konstant, aber ich traue der Mannschaft alles zu", sagt Stürmerin Weidauer.

Sendung: rbb24, 04.04.2022, 18.00 Uhr