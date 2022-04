Am 24. April 2022 findet nach zwei Jahren Corona-Pause der 17. rbb-Lauf in Potsdam statt. Start und Ziel sind an der Glienicker Brücke, von dort geht es über 14,065 km vorbei an den historischen Sehenswürdigkeiten durch die Potsdamer Innenstadt. Unter den mehr als 200 freiwilligen Helfern sind auch viele Abiturienten, die mit ihrem Einsatz beim rbb-Drittelmarathon ihre Abikasse aufbessern wollen.