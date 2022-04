Josi Neumann gilt als eines der größten Tischtennis-Talente in ganz Europa. Ihr Spiel ist unglaublich präzise und blitzschnell. In Tischtennis-Kreisen wird sie gar als "Wunderkind an der Platte" bezeichnet. Das hat einen guten Grund: Neumann ist erst 12 Jahre alt und hat jetzt ihren ersten Profivertrag unterschrieben. Beim Deutschen Meister und Champions-League-Sieger TTC Eastside könnte die Hessin die jüngste Bundesliga-Spielerin aller Zeiten werden.

Josi Neumann ist über ihre Eltern zum Tischtennis bekommen, hat das Talent quasi vererbt bekommen. Sowohl ihre Mutter als auch ihr Vater waren erfolgreiche Spieler. Ihre Tochter entdeckte schon mit neun Jahren die Tischtennis-Platte in der Garage. Seitdem spielt sie und entwickelt sich kontinuierlich weiter. Das tägliche, stundenlange Üben zahlt sich aus: Schon mit neun Jahren konnte sie mühelos in der dritten Liga der Damen mithalten. Nun also der große Schritt nach Berlin zum derzeit erfolgreichsten deutschen Tischtennis-Klub, dem TTC Eastside.

"Es ist so cool, wenn man hört, dass man in Berlin spielen darf", sagt Neumann glücklich. "Dass ich dort mit den Spielerinnen trainieren kann, spornt mich direkt noch mehr an. Das ist schon cool", betont sie. Die 12-Jährige wird zunächst weiter hauptsächlich in Frankfurt am Main trainieren und bei ihren Eltern in Karben wohnen bleiben. Auch die Schule wird sie weiterhin in ihrer Heimat besuchen. In Berlin soll sie für ihre sportliche Entwicklung vom TTC Eastside aber die bestmögliche Förderung bekommen.