Die Tischtennisspielerinnen des TTC Berlin Eastside haben den Gewinn des Titels in der Champions League knapp verpasst. Am Freitagabend unterlag die Mannschaft um Nina Mittelham dem polnischen Team von KTS Tarnobrzeg nach fünf Spielen und großem Kampf mit 2:3.

Die Berlinerinnen starteten dabei gut in das Duell, in dem ein 3:0 und ein 3:1 zum direkten Titelgewinn gereicht hätten. Ein 3:2-Erfolg hätte immerhin noch eine Verlängerung in Form eines sogenannten "Golden Match" gebracht.

Nina Mittelham eröffnete den Abend mit einem glatten und selten gefährdeten 3:0 nach Sätzen gegen ihre Kontrahentin Fu Yu. Und auch im zweiten Spiel des Abends waren die Gastgeberinnen nicht chancenlos. Nachdem Shan Xiaona gegen Gegnerin Yang Xiaoxin bereits mit 0:2 nach Sätzen zurückgelegen hatte, erkämpfte sie sich beim Stand von 2:2 noch einen Entscheidungssatz. Dieser ging dann allerdings knapp an die Gäste.

Britt Eerland war in ihrem Spiel, dem dritten des Abends, anschließend chancenlos. So war es erneut an Nina Mittelham, ihre Mannschaft in ein fünftes Spiel zu retten und sich so die Chance auf das "Golden Match" zu wahren.

Gesagt, getan: Mit 3:1 nach Sätzen bezwang Mittelham ihre Gegnerin Yang Xiaoxin. Dass es am Ende trotzdem nichts mit dem Einzug in das Entscheidungsspiel und dem Gewinn der Champions League wurde, lag an Tarnobrzeg-Spielerin Fu Yu. Die machte es im fünften Spiel des Duells besser als zuvor und besiegte die Berlinerin Shan Xiaona mit 3:1.