Innenverteidiger Paul Jaeckel fehlt gesperrt, nachdem er gegen den 1. FC Köln seine fünfte gelbe Karte gesehen hat. Für ihn könnte Dominik Heintz in die Startelf rücken. Stamm-Torhüter Andreas Luthe hat nach Verletzung und Krankheit am Donnerstag erstmals wieder ein leichtes Training absolviert, im Tor dürfte aber erneut Frederik Rönnow stehen.

Nach drei Spielen ohne Sieg durfte Union am vergangenen Freitagabend endlich mal wieder jubeln, gegen den 1. FC Köln setzten sich Eisernen zu Hause im Stadion An der Alten Försterei in einer offensiv zähen Partie mit 1:0 durch. Bezeichnend, dass der entscheidende Treffer nach einem Fehlpass des Kölners Jonas Hector fiel, der die Kugel exakt in die Schnittstelle zwischen Torwart und Abwehrspieler vor die Füße von Taiwo Awoniyi spielte.

Defensiv überzeugten die Köpenicker zwar einmal mehr mit einer geschlossenen und organisierten Team-Leistung, glänzten zudem mit einer starken Laufleistung und betrieben enormen Aufwand - aber sie hatten auch den einen oder anderen technischen Fehler in der Spielfortsetzung drin. Was schließlich zu wenigen Anschlussaktionen im Spiel nach vorne führte.

"Das war vielleicht fußballerisch nicht unser bester Auftritt, aber von der Art und Weise, von der Herangehensweise, von der Mentalität, der Organisation und Kompaktheit waren wir da und präsent", sagt Trainer Urs Fischer und schiebt gleich hinterher: "Anknüpfen an die Leistung von Köln."

Positiv auch: Der 1. FC Union hat mit den drei Punkten gegen den Effzeh die 40-Punkte-Marke erreicht, das interne Ziel, wie alle Beteiligten immer wieder betont haben. Das neue, offizielle Ziel lautet nun: Europa. "Wir wollen da vorne nochmals herankommen", so Fischer. "Platz fünf, sechs - da ist noch was möglich. Und es geht auch darum, den siebten Platz zu behaupten." In der vergangenen Spielzeit sicherten sich die Köpenicker am letzten Spieltag mit einem Sieg im Heimspiel gegen RB Leipzig die Qualifikation für die neu geschaffene Europa Conference League - diesen Erfolg will man jetzt wiederholen.