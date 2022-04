Die Stimmung im Volleys-Vereinssitz am Olympiapark ist vor dem anstehenden Finale gegen Friedrichshafen fokussiert. Ab Samstag duelliert sich der amtierende Meister mit dem Klub vom Bodensee in einer "Best-of-Five-Serie".

Dabei hätte man allen Grund zur Annahme, dass sich beide Teams so langsam in- und auswendig kennen. Zum neunten Mal treffen beide Teams in einer Finalserie aufeinander, oft ist vom "ewigen Duell" die Rede. "Das ist El Clasico, das Duell der Giganten hier in Deutschland", sagt Berlins Außenspieler Ruben Schott. Obwohl es an der Spitze des deutschen Volleyballsports recht monoton zugeht, sei ein Finale nie langweilig. "Wir haben noch eine Rechnung offen mit Friedrichshafen, die haben uns ja aus dem Pokal rausgekickt – dadurch sind wir noch mal extra motiviert!”

Im Pokal-Halbfinale hatte Friedrichshafen bereits eine Marke gesetzt, hatte gezeigt, zu welchen Mentalitätsleistungen die Mannschaft fähig ist: In einem Fünf-Satz-Krimi schlug das ersatzgeschwächte Team von Trainer Mark Lebedew die Berliner mit 3:2, nach einem 1:2-Satzrückstand.

Zwar gilt der amtierende Meister aus Berlin nach wie vor als Favorit auf den VBL-Titel und blieb in der Hauptrunde ungeschlagen. Allerdings hat Friedrichshafen in den Play-offs einmal mehr mit denkwürdigen Leistungen Eindruck hinterlassen. In einer packenden Viertelfinal-Serie schlug das Team zunächst Herrsching, besiegte dann im Halbfinale mit einem glatten 3:0 die Powervolleys Düren - die in der Hauptrunde immerhin den zweiten Platz belegt hatten.