Do 19.05.22 | 20:55 Uhr

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat den frühzeitigen Einzug ins Playoff-Halbfinale perfekt gemacht. Das Team von Coach Israel Gonzalez gewann am Donnerstag bei Brose Bamberg souverän mit 103:70 (61:36) und entschied damit auch die dritte Viertelfinal-Partie klar für sich. Topscorer mit 14 war Oscar da Silva.

Das Auswärtsspiel der Berliner in Bamberg entwickelte sich von Beginn an zu einer Machtdemonstration. In der ersten Hälfte trafen die Albatrosse rekordverdächtige 72 Prozent ihrer Dreipunkte-Würfe. Angeführt wurde das Alba-Offensivspektakel von Oscar da Silva, Jaleen Smith und Maodo Lo – sie wiesen im ersten Durchgang eine Dreierquote von 100 Prozent auf (zusammengenommen sieben Treffer bei sieben Versuchen).

Auch im zweiten Durchgang hielten die Gäste aus Berlin den Druck aufrecht, trafen Dreier um Dreier. Lo gingen die Korbvorlagen nun auch immer geschmeidiger von der Hand, er setzte die Mitspieler teils spektakulär in Szene, etwa mit einem Alley-Oop-Pass auf Teamkollege Christ Koumadje, der per Dunking abschloss. Nach dem dritten Viertel waren die Berliner bereits mit 30 Punkten davongezogen, das Spiel war längst entschieden.

Das Spiel endete letztlich 103:70 für die Berliner, bei denen sieben Spieler zweistellig trafen.