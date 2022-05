Für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte der Mann, dessen Spitzname "Warrior" ("Krieger") lautete, 172 Länderspiele. An der Seite von Superstar Dirk Nowitzki feierte der 2,06 Meter große Modell-Athlet die sensationelle Bronze-Medaille bei der Weltmeisterschaft 2002, sowie einen vierten Platz bei der Europameisterschaft 2003. Bei der Vize-Europameisterschaft 2005 zwang ihn eine Knieverletzung zum Zusehen.

Der frühere Basketball-Nationalspieler Ademola Okulaja ist im Alter von 46 Jahren verstorben. Das bestätigte der Berliner Basketball-Verein Alba dem rbb. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, unter anderem die "FAZ" und die Basketball-Zeitschrift "BIG". Über die Todesursache ist nichts bekannt. Okulaja ist in Berlin aufgewachsen und startete beim DTV Charlottenburg mit dem Vereins-Basketball. Später spielte Okulaja unter anderem zwei Mal für Alba Berlin, aber auch beim FC Barcelona und für Top-Teams in Spanien und Russland.

2008 erkrankte Okulaja an Krebs. 2009 gab er an, genesen zu sein. Kurz darauf beendete er seine Karriere. Später vermittelte er unter anderem Dennis Schröder in die NBA und betreute auch Daniel Theis, der aktuell mit den Boston Celtics im Halbfinale um den NBA-Titel steht. Zudem war Okulaja zuletzt als Event-Manager tätig. Er hinterlässt eine Frau und zwei Söhne.