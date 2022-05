Hertha BSC verpasst die Entscheidung - Unter 100 Prozent geht es nicht

So 08.05.22 | 09:39 Uhr

Soeren Stache/dpa Video: rbb24 | 07.05.2022 | Bild: Soeren Stache/dpa

Mit der 1:2-Heimniederlage gegen Mainz 05 hat Hertha die Möglichkeit verpasst, den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu packen. Sie ist der Beweis dafür, dass die Berliner nur am absoluten Leistungsmaximum Bundesliga-tauglich sind. Von Marc Schwitzky

Eigentlich hätte man es wissen können. 73.000 Fans im abendsonnengetauchten Olympiastadion, ein Gegner, für den es am 33. Spieltag sportlich um nichts mehr geht, und kurz vor Anpfiff die so dringend ersehnte Versöhnung mit der Ostkurve. Hertha BSC hatte die Möglichkeit, in solch einem schnulzigen Drehbuch den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu ergreifen. Schließlich hätten drei Punkte gegen den 1. FSV Mainz 05 gereicht, um den VfB Stuttgart rechnerisch nicht mehr herankommen zu lassen. Es sind jedoch genau solche Rahmenbedingungen, die Hertha wie kaum ein anderer Fußballverein nicht zu nutzen weiß. Immer dann, wenn es droht, so richtig schön zu werden, greift die "Alte Dame" zielsicher daneben – das Hertha-Syndrom. Es sollte auch am Samstagabend zum Vorschein kommen.

IMAGO/Nordphoto Nach einer 1:2-Niederlage gegen Mainz - Hertha BSC verpasst den vorzeitigen Klassenerhalt Hertha BSC muss im Abstiegskampf der Bundesliga weiter zittern. Am Samstag verloren die Berliner vor 70.000 Zuschauern ein turbulentes Heimspiel gegen Mainz 05 nicht unverdient mit 1:2. Von Jakob Lobach

Problematische Aufstellung: Eine Niederlage mit Ansage

Womöglich zeigt auch Trainer Felix Magath bereits erste Symptome. Für das Spiel gegen Mainz setzte er zwar auf das bewährte 4-2-3-1, jedoch mit bemerkenswerten Anpassungen. Linksverteidiger Marvin Plattenhardt und Flügelangreifer Marco Richter verpassten die Partie, ersetzt wurden sie von Marton Dardai und Vladimir Darida, die für die jeweilige Position eigentlich nicht vorgesehen sind. Dardai, der den positionsgetreuen Fredrik André Bjørkan und Maximilian Mittelstädt vorgezogen wurde, hat im Profi-Bereich noch nie als Linksverteidiger gespielt. Darida wurde in der laufenden Saison zwar schon öfter als rechter Mittelfeldspieler eingesetzt, hat seine Tauglichkeit für diese Rolle jedoch nie bewiesen. Da Suat Serdar einmal mehr als linker Außenspieler eingesetzt wurde, spielte bei Hertha mit Peter Pekarik ein einziger gelernter Flügelspieler, der aufgrund seines Alters deutlich an Dynamik eingebüßt hat. Schon vor Anpfiff stellte sich somit die Frage, wie die Blau-Weißen es bewerkstelligen sollen, offensiv auch nur ansatzweise Druck und Gefahr zu entwickeln.

Herthas Zugriff hält nur 20 Minuten, dann dominierte Mainz

In den ersten Minuten machte Hertha jedenfalls den Eindruck, als seien drei Punkte die einzige Option. Mit dem Anpfiff rannten die Hauptstädter ihre Gegenspieler leidenschaftlich an. Zweikämpfe wurden zelebriert, Bälle grätschend abgefangen – die Herthaner wirkten einmal wie eine brandschatzende Kriegerschar. So diktierte der Gastgeber die Anfangsphase durch gezieltes Pressing und die Kontrolle über das Mittelfeldzentrum. Was jedoch von Beginn an fehlte, war die Ruhe und Genauigkeit im eigenen Ballbesitz. In der 4. Minute hätte Davie Selke bereits die Führung erzielen können, wenn er nur noch ein paar Meter mit dem Ball in den Strafraum gezogen wäre und nicht direkt abgeschlossen hätte. Abseits dieser Chance hatte Hertha große Probleme, Ballgewinne in konstruktive Angriffsversuche umzumünzen.

Und so ebbte Herthas aufbrausende Art nach 15 bis 20 Minuten ertraglos wieder ab. Gegner Mainz hatte sich in die Partie gearbeitet und bessere Antworten auf Berlins einfache Stilmittel gefunden – und sich dafür bereits in der 25. Minute belohnt. Die 05er setzten sich gut auf der linken Abwehrseite Herthas durch, beim Abschluss von Silvan Widmer half BSC-Torhüter Marcel Lotka durch einen klaren Fehler letztendlich kräftig mit.

Collage rbb Audio-Livestream - Jedes Bundesliga-Spiel von Hertha BSC komplett live hören Kein Tor von Hertha BSC in der Bundesliga verpassen - das geht! Hier hören Sie jedes Spiel der Berliner in der 1. Liga live und in voller Länge im Audio-Livestream.



Die Berliner fanden nicht mehr in das Spiel

Mit dem Rückstand wurden Herthas Defizite in der Aufstellung gravierend sichtbar. Ein gelernte Innenverteidiger, der links hinten spielen musste und ein Fünfermittelfeld, das ausschließlich aus Zentrumsspielern besteht, kann nur beim Stand von 0:0 funktionieren. Ist solch eine Elf gefordert, ein 0:1 aufzuholen, wird sie zwangsläufig scheitern. So fehlten Hertha Dynamik, Qualitäten im eins gegen eins, Tiefenläufe und Spieler, die die Breite halten – somit alles, was es braucht, um einen auf Konter lauernden Gegner zu knacken. Das Spiel gegen den Ball war in dieser Phase nicht das Problem, Herthas Defensivmechanismen sind dank Magath und Co-Trainer Mark Fotheringham mittlerweile in Form gegossen, die Ordnung und Intensität stimmen immer. Mit dem Ball aber wirkte die "alte Dame" verzweifelt. So musste ein berechtigter Elfmeter kurz vor dem Halbzeitpfiff, den Selke sicher verwandelte (45+5), Hertha retten. Mit dem zwischenzeitlichen 1:1 konnte Hertha angesichts des so schwachen Ballvortrags mehr als zufrieden sein.

Eine verdiente Niederlage

Hertha knüpfte nach dem Pausentee an die Leistung der ersten Halbzeit an – eine schlechte Nachricht. Erneut fehlte es der Mannschaft aus Charlottenburg an Kreativität und Tempo, um die Mainzer Abwehr auch nur ansatzweise herauszufordern. Durch viele Fouls und Nickligkeiten kam keinerlei Spielfluss auf, wobei die Rheinhessen mit Ball weiterhin gefälliger wirkten. Der Doppelwechsel in der 60. Minute – Mittelstädt und Belfodil kamen für Serdar und Boateng – sollte wirkungslos bleiben. Die Umstellung auf ein 4-4-2 hatte am ehesten noch die Folge, dass der Zugriff auf das Mittelfeldzentrum abnahm und Mainz mehr Raum schenkte.

"Wir waren nicht im Spiel, nicht frisch im Kopf, es hat viel gefehlt. Wir mussten das vierte Spiel infolge Vollgas geben, da kann das passieren, es ist nur bitter, dass es im Heimspiel passiert ist", resümierte Boateng nach Abpfiff. Tatsächlich wirkte Hertha nach 70 Minuten irritierend müde, die Vorwochen schienen Spuren hinterlassen zu haben. Aus dem Willen, doch noch den Heimsieg und damit verbundenen Klassenerhalt zu erringen wurde das Bangen vor der Niederlage. In der 81. Minute sollte der entscheidende Gegentreffer aber fallen: Tousart verlor Gegenspieler Stefan Bell bei einer Ecke aus den Augen, die dieser dann ins Berliner Gehäuse köpfte. Ein Pfostentreffer vom eingewechselten Luca Wollschläger (89.) und ein aberkanntes Tor von Selke (90.) konnten das Ergebnis nicht mehr verändern. Am Ende stand die 1:2-Heimniederlage, die aufgrund der Spielanteile in Ordnung ging.

IMAGO / Eibner 4:1-Sieg in Freiburg - Starke Unioner stürmen nach Europa Der 1. FC Union hat mit einer starken Leistung beim SC Freiburg den Einzug in den Europapokal perfekt gemacht. Den Grundstein legte die Fischer-Elf durch eine grandiose erste Hälfte und einen überragenden Sheraldo Becker. Von Fabian Friedmann



Das Hoffen auf den FC Bayern

"Wir waren nicht bei den 100 Prozent, die wir für unser Spiel brauchen", so Geschäftsführer Fredi Bobic nach Abpfiff. Es ist dieser Satz, der eine erschreckende, wenn auch nicht neue Wahrheit ausspricht: Hertha BSC ist im Jahr 2022 nur dann ansatzweise Bundesliga-tauglich, wenn die Mannschaft an ihrer absolutes Leistungsmaximum geht und sich der Spielverlauf einigermaßen kooperativ zeigt. Auf Unwägbarkeiten kann der so schief zusammengestellte Kader mit all seinen Problemen kaum reagieren. In einem recht normalen Bundesliga-Spiel ist Mainz 05 schlicht um ein Vielfaches besser als Hertha. Umso höher ist es zu hängen, was Trainer Magath in den entscheidenden drei Spielen gegen Augsburg, Stuttgart und Bielefeld aus dieser Mannschaft herausgepresst hat. Trotzdem hat es nicht gereicht, den Nicht-Abstieg am 33. Spieltag aus eigener Kraft heraus zu erreichen. Die Berliner müssen nun darauf hoffen, dass der FC Bayern München gegen Konkurrent Stuttgart noch einmal die Motivation für drei Punkte findet. Bei einer Niederlage würde Hertha von der Couch aus die Klasse halten, ein im Vergleich zum vollen Olympiastadion durchaus ernüchternder Ausblick, doch nach dieser verkorksten Saison hat die "alte Dame" wohl keine Ansprüche mehr auf eine gute B-Note.

Sendung: rbb24, 07.05.2022, 21:45 Uhr