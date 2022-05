Es war Ende Juli 2021, als Patrick Hausding zum letzten Mal bei einem großen Wettkampf den Sprungturm erklomm. Später wird er diesen Moment als einen der größten seiner Karriere bezeichnen. Bei den Olympischen Spielen in Tokio trat er gemeinsam mit Lars Rüdiger beim Synchronspringen vom 3-Meter-Brett an.

Neben dem WM-Titel und den olympischen Medaillen in Tokio (2021), Rio de Janeiro (2016) und Peking (2008) nennt er auch seine Heim-Europameisterschaften 2014 in Berlin als eines der größten Ereignisse. In der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark holte Hausding damals dreimal Gold.

Hausding galt als Aushängeschild der deutschen Wasserspringer. Er wurde 15 mal Europameister und gewann drei Olympische Medaillen. Seinen wohl größten Erfolg feierte er 2013 in Barcelona, wo er Weltmeister im 10-m-Synchronspringen wurde. Er selbst kann sich aber nicht entscheiden, was für ihn das Karriere-Highlight war: "Es sind viele Dinge, die da im Laufe der Zeit zusammengekommen sind. Ich kann es nicht so richtig priorisieren."

Denn der 33-Jährige wird am Mittwoch seinen Rücktritt vom Leistungssport verkünden. Gründe dafür gibt es einige. "Zum einen waren die Olympischen Spiele in Tokio für mich noch einmal ein sportliches Highlight. Zweitens ist es mit Corona und dem Krieg in der Ukraine für uns Sportler gerade schwierig, den Wettkampfcharakter aufrechtzuerhalten. Und drittens war es für mich sowieso schon ein bisschen geplant. Ich bin nicht mehr der Jüngste und habe viel erlebt. Und das Leben geht auch irgendwann mal weiter", sagte er im Vorfeld gegenüber dem rbb.

Diese Zeiten sollen jetzt hinter ihm liegen. "So richtig in Worte fassen kann ich das noch nicht, dafür ist es noch zu frisch. Ich habe das 25 Jahre gemacht und mein ganzes Leben hat sich um den Sport entwickelt", erzählt er. Durch das Wasserspringen habe er viele Freunde gewonnen und auch seine jetzige Ehefrau kennengelernt. Dass sein Leben und Tagesablauf sich nun grundlegend ändern werden, könne er noch nicht so richtig realisieren. "Ich habe auf jeden Fall Respekt vor dem, was jetzt kommt. (...) Aber ich freue mich trotzdem drauf", sagt er.

Hausding hat einen klaren Plan für das Leben danach. Er studiert Sport und Englisch auf Lehramt an der Humboldt-Universität und will bald seinen Master dort abschließen. Dann soll ein Referendariat folgen. "Und Familienplanung steht auch an", sagt er. Außerdem will er seine Sportart endlich auch mal von der anderen Seite aus wahrnehmen und auf der Zuschauer-Tribüne Platz nehmen. "Dann kann ich mich weiterhin an dem Sport erfreuen, ohne aktiv dabei zu sein. Außerdem will ich meine Teamkameraden anfeuern", erzählt er.

Er will auch weiterhin nah dranbleiben an seinen sportlichen Wegbegleitern. "Die Zeit im Training und der soziale Austausch mit Trainer, Sportlern und Freunden", das wird Hausding nach seinem Karriereende am meisten vermissen.