Als die Eishockey-Profis der Eisbären am Donnerstagmittag unweit der Berliner Arena am Ostbahnhof aus dem Mannschaftsbus stiegen, wirkten einige ziemlich träge. Manche waren gar blass um die Nase. Besorgniserregend? Keineswegs. Alle trugen ein breites Grinsen im Gesicht. Immerhin hatte das Team am Abend zuvor ein mächtiges Ausrufezeichen hinter eine beeindruckende Spielzeit gesetzt - und im vierten Final-Spiel beim EHC München die neunte Meisterschaft perfekt gemacht .

Nach dem 3:1-Erfolg gegen die Kölner Haie am 29. Spieltag übernahm der Titelverteidiger schließlich die Tabellenführung – und gab diese fortan nicht mehr her.

In der Folge berappelte sich der Titelanwärter. Genau wie die anderen DEL-Teams hatten auch die Eisbären immer wieder Corona-Fälle und Verletzungs-Ausfälle zu verzeichnen. Trainer Aubin musste häufig improvisieren und teils mit nur drei Sturmreihen antreten. Aber seine Spieler passten sich, im Gegensatz zu anderen Topteams, immer wieder erfolgreich an und legten nun mehrere Siegesserien aufs Eis.

"Zu Hause versuchen wir oft, Plays und Tore zu machen, die etwas ganz Besonderes für die Zuschauer sind. Wir müssen einfacher spielen", sagte ein enttäuschter Marcel Noebels nach der vierten Heim-Niederlage in Folge . Hinzu kam wenige Wochen später das frühe Aus in der Champions-Hockey-League-Vorrunde .

Nachdem die Berliner in der ersten Play-off-Runde den Kölner Haien keine Chance ließen und diese mit 3:0 in die Sommerpause schickten, erwartete das Team von Aubin im Halbfinale mit den Adler Mannheim eine harte Nuss. In einer spektakulären Serie egalisierten wehrhafte Kurpfälzer mit zwei Siegen den zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand. Im entscheidenden fünften Spiel des Halbfinales, als die gesamte Saison auf der Kippe stand, gelang dem Goalie Niederberger mit unfassbaren 26 Saves ein Shutout und der Mannschaft dadurch ein ungefährdeter 3:0-Sieg.

Auch im darauffolgenden Final-Schlager gegen EHC München war der Nationalkeeper ein ums andere Mal die sichere Bank. Im vierten Spiel bezwangen die Eisbären den EHC entscheidend mit 5:0. "Es hätte eng werden können", sagte Leo Pföderl nach Spielschluss ins ARD-Mikrofon. "Aber Mathias war wieder überragend, du hast keine Angst haben müssen, dass was reingeht."

Am kommenden Samstag will das Team mit den Fans zusammen eine große Party feiern - im Gegensatz zum letztjährigen Titelgewinn, der pandemiebedingt ohne Zuschauer stattfinden musste. "Es bedeutet uns viel", sagte Stürmer Marcel Noebels am Donnerstag im rbb. "Ich glaube, auch die Fans haben darauf gewartet, dass man so einen Moment zusammen erleben kann."

Ein Happy End, so schön, dass es fast ein wenig dick aufgetragen wirkt.