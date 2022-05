Für Deutschland war es der zweite Turniersieg in Folge. Zuvor hatten sie gegen die Slowakei gewonnen, nachdem sie das Auftaktspiel gegen Rekordweltmeister und Titelverteidiger Kanada verloren hatten. Nach zwei spielfreien Tagen geht es für die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm am kommenden Donnerstag gegen Dänemark weiter.

Die DEB-Auswahl erwischte gegen die Franzosen einen Blitzstart und ging bereits nach 124 Sekunden in der ersten Überzahl-Situation durch den Düsseldorfer Daniel Fischbuch in Führung. Die Freude hielt allerdings nicht lange an. Der deutsche NHL-Youngstar Tim Stützle humpelte nach einem Check gegen sein Knie direkt vom Eis in die Kabine und konnte nicht mehr zurückkehren. Kurz danach erzielte Frankreich dann auch noch den Ausgleich durch Alexander Texier (15.).

Deutschland behilt allerdings die Nerven und zeigte sich unbeeindruckt. Mit dem ersten WM-Tor seiner Karriere stellte Alexander Ehl die Führung wieder her (18.). Die DEB-Auwahl dominierte die erste Hälfte des zweiten Drittels, verlor aber nach dem überraschenden Ausgleich zum 2:2 von Hugo Gallet (32.) im restlichen Verlauf des Abschnitts völlig den Faden.

Im letzten Drittel musste die deutsche Mannschaft sich sehr bemühen, um der Favoritenrolle gerecht zu werden und doch noch den Sieg gegen die Franzosen einzufahren. In der 46. Minute sorgte dann Leo Pföderl vom deutschen Meister Eisbären Berlin mit seinem zweiten Turniertor für Erleichterung und die Entscheidung.