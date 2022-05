Volleyballkrimi gegen den MTV Stuttgart - SC Potsdam verpasst Deutsche Meisterschaft vorerst hauchdünn

Fr 06.05.22 | 23:04 Uhr | Von Jakob Lobach

IMAGO/Jan Huebner Video: rbb24 | 06.05.2022 | Christian Dexne | Bild: IMAGO/Jan Huebner

Die Volleyballerinnen vom SC Potsdam haben den vorzeitigen Gewinn der Deutschen Meisterschaft denkbar knapp verpasst. Am Freitagabend verlor das Team ein dramatisches Finalspiel vier gegen den MTV Stuttgart nach dem Tiebreak mit 2:3. Von Jakob Lobach



Die Volleyballerinnen vom SC Potsdam haben den Gewinn der Deutschen Meisterschaft zumindest vorerst denkbar knapp verpasst. Die Potsdamerinnen verloren am Freitagabend in Spiel vier der Finalserie gegen den MTV Stuttgart einen echten Volleyballkrimi mit 2:3 (23:25, 25:19, 25:27, 25:22, 15:17) im Tiebreak. Dabei hatte die Mannschaft von Trainer Guillermo Naranjo Hernández selbst zwei Matchbälle zum Sieg und zur Meisterschaft, die allerdings nicht verwandelt wurden. So fällt die Entscheidung um die Deutsche Meisterschaft nun am kommenden Sonntag in Stuttgart.

Guter Start ins Spiel

Zwei Tage nach dem denkbar knappen Auswärtssieg in Stuttgart zur überraschenden 2:1-Führung in der Finalserie, startete der SC Potsdam auch am Freitag gut ins Spiel. Ein starker Block bescherte den Gastgeberinnen eine frühe 4:2-Führung. Anett Nemeth erhöhte wenig später mit einem am Stuttgarter Block vorbeigeschummelten Angriffsball auf 8:4. In der ausverkauften und einem Finalspiel angemessen lauten Potsdamer MBS-Arena entwickelte sich so schnell eine ebenso ansehnliche Partie. In vielen guten, teils auch sehr langen Ballwechseln schenkten sich die Potsdamerinnen und ihre Stuttgarter Kontrahentinnen nichts. Beim Stand von 13:13 schlug Laura Emonts Potsdam mit einem wuchtigen Schmetterball in Führung. Wenig später waren es dann allerdings die Gäste, die ihrerseits beim Stand von 19:20 erstmals in Front lagen. Kurz darauf sicherte sich Stuttgart den ersten Satz mit 23:25.

Ausgeglichen bis in den Tiebreak

Wirklich beeindrucken ließen sich die Potsdamerinnen dadurch allerdings nicht: Ein starker Block von Maja Savic brachte im zweiten Satz abermals eine frühe Führung zum 4:1. Und auch eine Stuttgarter Auszeit hinderte die Savic und Co. nicht daran, mit drei Punkten in Serie auf 9:3 zu erhöhen. Potsdam spielte jetzt sehr effizient, überzeugte mit gutem Blockspiel sowie viel Einsatz in der Annahme und sicherte sich so den zweiten Satz mit 25:19. Und auch im anschließenden dritten Abschnitt sah es lange gut aus für die Außenseiterinnen. Allerdings fanden nun auch die Stuttgarterinnen wieder besser ins Spiel, verkürzten den Rückstand zum Satzende hin Stück für Stück und sicherten sich schließlich mit 25:27 die wichtige 2:1-Führung. In der Folge bewiesen die Potsdamerinnen dann aber einmal mehr die Nehmerqualitäten, die sie auch in den vergangenen Wochen schon ausgezeichnet haben. Mit einem 5:0-Start legten die Gastgeberinnen den Grundstein für einen erfolgreichen vierten Satz. Erfolgreich beendet wurde dieser vierte Abschnitt dann schließlich von Anett Nemeth. Die Diagonalangreiferin besorgte mit ihrem Punkt zum 25:22 den 2:2-Ausgleich nach Sätzen. Es ging in den Entscheidungssatz. So ging es in den Tiebreak.



Niederlage trotz eigener Matchbälle

Und dieser war dann genauso spannend, wie es die ganze Serie ohnehin ist. Nach einem deutlich bessern Start und einer 1:3-Führung für Stuttgart, kämpften sich die Potsdamerinnen zurück in den Entscheidungssatz. Beim Stand von 7:7 war die erste Deutsche Meisterschaft für die Brandenburgerinnen greifbar. Zwei Stuttgarter Punkte später mussten sich die Potsdamerinnen dann erneut strecken. Gesagt getan: Auf den Ausgleich zum 13:13 ließ erneut Nemeth die Führung und den ersten von zwei Potsdamer Matchbällen folgen. Weil dieser aber schon beim Aufschlag ins Netz fiel, ging das Spiel weiter. Und so waren es kurz nach den Potsdamer Meisterschafts-Matchbällen doch die Stuttgarterinnen, die den Tiebraker mit 15:17 gewannen und so ein fünftes und nun alles entscheidendes Spiel erzwangen. Ausgetragen wird dieses am kommenden Sonntag (19:15 Uhr) in Stuttgart. Ein Grund zur Zuversicht für die Potsdamerinnen: Bislang wurden alle vier Finalspiele jeweils von der Gastmannschaft gewonnen.



Sendung: rbb24, 06.05.2022, 21:45 Uhr