Durch die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost hat der BFC Dynamo den ersten Schritt in Richtung Aufstieg in die dritte Fußball-Liga genommen. Den zweiten wollen die Berliner in der Relegation gegen den VfB Oldenburg (28.05./04.06) gehen.

Doch selbst wenn sich der BFC in diesen Spielen durchsetzt und damit sportlich für die dritte Liga qualifiziert, ist noch offen, ob der Verein auch wirklich dort spielen wird - denn den Berlinern fehlt Geld für die nötige Lizenz.

Insgesamt 900.000 Euro muss der BFC nach eigenen Angaben bis zum 1. Juni zusammenbekommen, um in der dritten Spielklasse antreten zu dürfen. Deshalb hat der Klub nun eine Spendenaktion [bfc.com] ins Leben gerufen, bei der bis Mittwoch bereits 242.000 Euro gesammelt wurden.