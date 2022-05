ProStadion Berlin Donnerstag, 19.05.2022 | 12:42 Uhr

Ein neues Stadion hat vor allem wirtschaftliche Gründe. Und ja, bei einer privaten Finanzierung wurde auch ein Abstieg bereits berücksichtigt, so viel dürfte klar sein. Die absurden Argumente einiger Personen verstehe ich auch nicht. Wenn ein Stadion immer nur an die Leistung geknüpft ist, dürften ja fast nur eine Hand voll Vereine in Deutschland in einem Stadion spielen, geschweige denn ein eigenes Stadion bauen (lassen). Man mag es kaum glauben, auch in Liga 3 wird ein Stadion (kein Sportplatz!) benötigt. Der neue Standort macht definitiv Sinn. Die vorhandene ÖPNV-Verbindung kann genutzt werden, der Olympiapark bekommt ein Konzept. Es müssen keine Wohnungen abgerissen werden und eine verkleinerte Kapazität (max 45.000) schafft wenigstens eine höhere Nachfrage an Tickets und sorgt für einen vollen Kessel.