"Was vor dem Relegations-Hinspiel von Hertha gegen den HSV wichtig ist"

Zwei Spiele entscheiden bei Hertha über Klassenerhalt oder Abstieg. Den Auftakt gibt es am Donnerstag mit dem Relegations-Heimspiel gegen den HSV im Olympiastadion, das Rückspiel findet am Montag in Hamburg statt. Alle wichtigen Infos im Überblick.

Während Hertha den direkten Klassenverbleib erst im Saisonabschluss verspielte , weil der Klub aus den letzten drei Spielen nur einen Punkt holte und Stuttgart so vorbeiziehen konnte, zeigte sich der HSV zuletzt gut in Form . Die letzten fünf Spiele konnten die Hamburger gewinnen und sicherten sich, nachdem es zwischenzeitlich schon nicht mehr danach aussah, doch noch den dritten Platz. Psychisch dürfte der HSV also durchaus mit einem Vorteil ins Spiel gehen. Bei Hertha BSC war die Ernüchterung nach drei vergebenen Matchballen für den direkten Klassenerhalt und dem harten Nackenschlag zuletzt in Dortmund doch deutlich spürbar.

Hertha spielt am Donnerstagabend (20:30 Uhr) im Berliner Olympiastadion als Drittletzter der ersten Liga, der HSV als Dritter der zweiten Liga in der Bundesliga-Relegation ( live als Audio-Vollreportage bei rbb|24 ). Das Rückspiel findet am kommenden Montag zur gleichen Zeit im Volksparkstadion in der Hansestadt statt.

Hertha BSC empfängt, wie von Trainer Felix Magath prophezeit, am Donnerstag den Hamburger SV zum Hinspiel in der Relegation. Es wartet ein Duell mit einem Kollektiv, das allerdings auch Schwachstellen hat. Von Jakob Lobach

Der Ablauf des Ticket-Verkaufs für das Relegations-Heimspiel lief gleich an mehreren Stellen chaotisch. Die erste Panne gab es gleich am Samstagabend, als der Klub auch die Dauerkarteninhaber per Mail aufforderte, sich Karten für das Spiel zu besorgen. Auch sonst lief es nicht glatt. Der Verein entschuldigte sich. Fans befürchten nun, dass in Folge des Durcheinanders viele HSV-Fans im freien Vorverkauf an Eintrittskarten gekommen sein könnten - weit über das eigentliche Gästekontingent hinaus.

Die Stimmung bei den Hertha-Fans war zuletzt angespannt. Nach dem Derby gegen Union Berlin kam es zum Eklat, als Teile der Fanszene die Spieler dazu bewegen wollten, ihre Trikots vor der Ostkurve auszuziehen . Die Spieler distanzierten sich anschließend von der Aktion und den Fans, verzichteten in den folgenden Spielen auf den Gang in die Ostkurve. Zwar kam es im vorletzten Bundesliga-Spiel gegen Mainz zur Versöhnung, doch Hertha sorgte unmittelbar vor dem Relegationsspiel erneut für Unmut bei den eigenen Anhängern.

Vor dem Heimspiel in der Relegation gegen den HSV hat es bei Hertha Probleme im Ticketverkauf gegeben. Unmut gab es dabei vor allem bei Dauerkartenbesitzern. Wie es dazu kam und wieso einige ein Olympiastadion in Hamburger Hand befürchten.

In HSV-Kreisen ist gar die Rede von 35.000 Anhängern, die sich auf den Weg in die Hauptstadt machen. Ob es wirklich so viele werden, wird erst am Donnerstag im Olympiastadion zu sehen sein. Hertha ging am Mittwoch "lediglich" von rund 15.000 HSV-Anhängern aus. Fest steht aber, dass die Arena mindestens gut gefüllt, wohl sogar ausverkauft sein wird. Dank einer Zusatztribüne am Marathontor, die bereits für das DFB-Pokalendspiel aufgebaut wurde, werden fast 75.500 Zuschauer im Stadion sein.

Hertha machte am Mittwoch auf Twitter darauf aufmerksam, dass außerhalb des Gästebereichs (Blöcke G/H, I und 15-17) das Tragen von HSV-Fankleidung nicht gestattet sei. In solchen Fällen würde der Zutritt ins Olympiastadion oder zu den Plätzen verweigert, so der Verein.