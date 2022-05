Do 19.05.22 | 12:16 Uhr

Der Zentralrat der Juden verleiht dem Berliner Fußball-Regionalligisten Tennis Borussia den Paul-Spiegel-Preis für Zivilcourage. TeBe werde für sein "lange währendes, außergewöhnlich großes Engagement gegen Homophobie, Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus" ausgezeichnet, zitierte der Verein in einer Mitteilung am Donnerstag aus der Begründung des Zentralrates. Konkreter Anlass sei der Einsatz für den Fonds Cura für Opfer rechter Gewalt.

In Berlin sind im letzten Jahr deutlich mehr Fälle von rechtsradikaler und rassistischer Propaganda registriert worden. Häufig wurden Delikte auf Corona-Demos gemeldet, auch die Wahlkämpfe haben offenbar zum Anstieg der Registrierungen beigetragen.

2021 mehr rechte und rassistische Propagandadelikte in Berlin registriert

Zu Beginn der Saison 2021/22 wollte der Fußball-Regionalligist dem Fonds eine Werbefläche auf dem Trikot zur Verfügung stellen. Dies wurde vom Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) unter Hinweis auf die Spielordnung, unter der "Werbung für politische Gruppierungen und mit politischen Aussagen nicht genehmigt" werde, zunächst abgelehnt. Schließlich wurde diese Regelung jedoch geändert.



Der mit 5.000 Euro dotierte Preis soll am 3. Juli in Berlin verliehen werden. Auch die bundesweite Initiative "Omas gegen Rechts", die bereits 2020 ausgezeichnet wurde, soll dann geehrt werden.



"Mit unserem gesellschaftspolitischen Engagement treffen wir als Fußballverein immer wieder auch auf Widerstände. Umso besser tut es, wenn der Einsatz erfolgreich ist oder wie jetzt durch eine Institution wie den Zentralrat der Juden in Deutschland honoriert wird", sagte TeBe-Vorstandsmitglied Tobias Schulze.