Felix Kroos vor Amateurfußball-Comeback - "Habe Teamkollegen gesagt, dass ich einfach helfen will"

Mi 11.05.22 | 19:51 Uhr | Von Shea Westhoff

Bild: imago images/Fotostand

Am Sonntag feiert Ex-Unioner Felix Kroos sein Comeback - als Amateurfußballer in der achten Liga. Mit Fortuna Pankow trifft er auf Schwarz-Weiß Spandau (ab 14 Uhr im rbb|24-Livestream). Im Interview erklärt er, warum er sich für die Amateure entschied.

rbb|24: Herr Kroos, am Sonntag geht es los, Sie stehen auf dem Platz für den Bezirksligisten Fortuna Pankow beim Heimspiel gegen Tabellennachbar Schwarz-Weiß Spandau (ab 14 Uhr im rbb|24 Livestream, Bruder Toni Kroos kommentiert). Mit welchem Gefühl blicken Sie auf dieses Spiel? Felix Kroos: Gerade ist es schon ein wenig komisch, weil es ein Jahr her ist, dass ich mein bislang letztes Pflichtspiel gemacht habe. Das war noch ein paar Ligen höher (Anm.: für Eintracht Braunschweig in der 2. Bundesliga). Aber jetzt noch mal dieses Gefühl zu erleben, so ein Pflichtspiel zu machen, bei dem es um Punkte geht, darauf freue ich mich. Ich habe letzte Woche mittrainiert, ich merke, dass jetzt wieder das typische Gefühl vor einer Partie entsteht. Ich bin gespannt, denn auch für mich wird es ein neues Erlebnis - weil ich davon ausgehe, dass die meisten Augen auf mich gerichtet sein werden.

Welche Funktion werden Sie auf dem Platz einnehmen? Ich gehe davon aus, dass ich die Mannschaft führen werde. Ich bin auch optimistisch, dass ich der Mannschaft helfen und sie zum Sieg führen kann. Man stellt sich vor, dass Ihre Mitspieler Respekt vor Ihnen haben. Wie erleben Sie das selbst? Es war wichtig, dass ich letzte Woche mit Jungs trainiert habe, damit sie ein Gefühl für mich entwickeln und ich für die Jungs. Sie haben, glaube ich, schnell gemerkt, dass sie keinen Respekt haben müssen, sondern dass ich einfach ein Mitspieler bin. Klar, ist meine Vorgeschichte schwer auszublenden. Aber wir wollen alle gemeinsam das Spiel gewinnen. Was haben Sie mit Ihren Mitspielern besprochen? Ich habe den Teamkollegen gesagt, dass sie mich jederzeit anspielen können, dass ich einfach helfen will. Im Training habe ich natürlich gemerkt, dass die Gewohnheiten aus jahrelangem Profifußball in der Bezirksliga vielleicht nicht ganz so umzusetzen sind - wenn man den Ball abspielt, dass man diesen vielleicht auch erstmal nicht wiedersieht. Aber grundsätzlich sollen alle Spaß haben dabei, ich habe da keine riesigen Ansprüche.

Als Ihr Wechsel zu Pankow publik wurde, kündigten Sie an, sich dort nicht nur fit halten zu wollen, sondern sich gezielt mehr Aufmerksamkeit für den Amateursport wünschen. Das war die grundsätzliche Idee damals, sich zu fragen: Wie können wir (Anm.: Felix Kroos gemeinsam mit seinem älteren Bruder Toni Kroos, der aktuell bei Real Madrid unter Vertrag ist) dem Amateurfußball, aus dem wir Fußballspieler alle kommen, helfen? Diese Idee haben wir verbunden mit einem Comeback-Gedanken nach meiner aktiven Karriere. Dann haben wir die Challenge gestartet. Und das Interesse war wirklich so groß, dass es schwerfiel, den einen Sieger herauszufinden. Es haben sich wirklich alle Klubs superviel Mühe gegeben. Der Grundgedanke dabei war, dem Amateurfußball eine zusätzliche Bühne zu bieten.

Du warst einfach auf dem Platz und dir war egal, was daneben passiert. Das Gefühl zu erhalten ist nicht einfach, je älter man wird. Felix Kroos

Welche Rolle kommt dem Amateurfußball in Deutschland zu – und was verbinden sie persönlich mit ihm, wenn Sie an Ihre Kindheit beim Greifswalder SC zurückdenken? Du hast dir den Ball genommen, bist losgelaufen, hast dich ausprobiert und dir keine Gedanken gemacht. So ging das alles los. Du findest deinen Verein im Ort, wo du aufwächst und spielst da einfach mit. Du warst einfach auf dem Platz und dir war egal, was daneben passiert. Dieses Gefühl zu erhalten ist sicherlich nicht einfach, je älter man wird. Aber man sollte sich immer wieder erinnern, wie man angefangen hat. Als Sie Ihr Karriereende im Profifußball verkündeten, warfen Sie ein kritisches Licht aufs Geschäft, sprachen von körperlichen und mentalen Spuren, die es hinterlassen habe. Wie blicken Sie mit einem Jahr Abstand darauf? Das Körperliche bleibt natürlich nicht aus, wenn du über einen so langen Zeitraum Leistungssport betreibst, darüber beschwere ich mich auch nicht. Was das Mentale angeht, kam es mir so vor, dass es viel zu oft um Dinge abseits vom reinen Fußballspielen ging. Es gab zu viele Nebenschauplätze. Das hat einen auch müde gemacht. Der eine lässt das mehr an sich heran, der andere weniger. Aber ich habe mich damit schon auseinandergesetzt. Trotzdem habe ich natürlich auch immer wieder betont, dass ich eine große Dankbarkeit für den Fußball empfinde. Was müsste sich beim Profifußball Ihrer Ansicht nach ändern? Jeder geht damit unterschiedlich um. Für mich stand immer der Teamgedanke im Vordergrund. Da hat es mich dann aufgeregt, wenn man das Gefühl hatte, dass jeder sich selbst am nächsten ist und Hauptsache man sieht selbst gut aus und kann sich in ein gutes Licht rücken. Das wurde meiner Meinung nach immer mehr im Lauf der Jahre. Aber ich muss meine Zeit bei Union Berlin da komplett ausklammern, weil es dort einfach anders gelebt wird. Viele Vereine behaupten ja, eine Familie zu sein, aber gelebt wird das in der Realität teils weniger. Bei Union war es aber tatsächlich der Fall, dass es eine große Gemeinschaft war. Das war auch der Grund, warum es mein Verein geworden ist und ich mich mit ihm komplett identifizieren kann.

Ihre Position als Co-Trainer bei Union Berlin haben Sie zu Beginn des Monats jedoch aufgegeben. Was hat sie zu diesem Entschluss bewogen? Das war eine persönliche Entscheidung. Es war von Anfang an so kommuniziert, dass es eine Ausprobierphase ist, ich hatte ja keine Erfahrung als Trainer. Ich habe dann gemerkt, dass es zumindest kurz- und mittelfristig nichts für mich ist und ich mich lieber auf andere Sachen fokussieren möchte und diese intensiver gestalten möchte. Und ich wollte mich mehr auf meine Familie fokussieren, die in der Zeit zu kurz kam. Deswegen war ich in meiner Entscheidung konsequent, den Job ruhen zu lassen. Den Plan, wieder im Amateurfußball aktiv zu werden, haben Sie im vergangenen Jahr mit Ihrem Bruder Toni Kroos ausgeheckt, der die Partie Pankow gegen Spandau live im rbb kommentieren wird. Fürchten Sie seine Kommentare? Nee, da habe ich schon lange keine Angst mehr. Es war ja auch schon andersherum, dass ich Spiele von ihm kommentiert habe, die etwas mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben – wenn es etwa gegen den FC Barcelona ging. Ich bin eher gespannt, weil es für Toni und mich ein Erlebnis ist, das wir so auch noch nicht hatten. Wir sind beide neugierig, wie der Tag ablaufen wird und freuen uns total darauf.

Das Interview führte Shea Westhoff für den rbb Sport. Sendung: rbb24 Inforadio, 11.05.2022, 17:15 Uhr