Do 19.05.22 | 13:42 Uhr

Fußball-Regionalligist SV Babelsberg 03 geht mit einem neuen Trainergespann in die kommende Saison. Der Klub verpflichtete das Duo aus Cheftrainer Markus Zschiesche und Co-Trainer Ronny Ermel, wie er am Donnerstag mitteilte. Beide bekommen demnach einen Vertrag bis zum Sommer 2024.

Coach will "nächsten Schritt gehen"

"Ich freue mich sehr, dass wir mit Markus Zschiesche einen Trainer verpflichten konnten, der regional verwurzelt ist, die Fußballlehrer-Lizenz besitzt und die Regionalliga des NOFV sehr gut kennt", wird Björn Laars, Vorstandsvorsitzender des SV Babelsberg 03, in einer Mitteilung des Vereins zitiert. "In den nächsten zwei Spielzeiten soll die Mannschaft so weiterentwickelt werden, dass sie um die Plätze 1 bis 5 der Regionalliga Nordost mitspielen kann", sagte Laars.

Babelsberg, in der gerade beendeten Saison Tabellenelfter in der Regionalliga Nordost, hatte sich im April plätzlich und überraschend vom damaligen Cheftrainer Jörg Buder getrennt.