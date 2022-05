Im Brandenburger Landespokal kommt es am Samstag (ab 14:15 Uhr im Livestream auf rbb24.de) zu einem höchst interessanten Aufeinandertreffen. Da ist auf der einen Seite Regionalligist Energie Cottbus, der den Titel schon neun Mal gewann. Und auf der anderen Seite steht der VfB Krieschow. Ein kleiner Dorfklub vor den Toren von Cottbus, der es erstmals in das Finale geschafft hat und dem großen Nachbarn gern ein Bein stellen möchte.

Oberliga gegen Regionalliga - da ist schnell klar, wer als Favorit in das Endspiel geht. Auch Krieschows Trainer Toni Lempke ist sich darüber im Klaren, dass seine Mannschaft nur eine Mini-Chance hat. "Energie ist eigentlich in allen Bereichen stärker als wir", sagt er. Eigentlich! Denn der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz hat vor Krieschow Respekt, aber mehr auch nicht. "Ich bin in der Situation, dass ich schon viele große Spiele bestreiten konnte. Größer als das Spiel, was am Samstag stattfindet", so Wollitz.