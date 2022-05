Reaktionen aus Cottbus zur DFB-Pokal-Auslosung - "Wir rollen Bremen nicht den roten Teppich aus"

Mo 30.05.22 | 16:58 Uhr

Bild: imago images/Fotostand

Die Cottbuser Fans freuen sich. Der Trainer grummelt etwas. Und der Präsident macht eine Kampfansage. Der FC Energie trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Werder Bremen. Andreas Friebel berichtet über die Reaktionen auf das Los.

Es dauerte nur ein paar Sekunden: Als klar war, dass Werder Bremen in der ersten Runde des DFB-Pokals ins Stadion der Freundschaft kommen wird, flatterten am Sonntagabend schon die ersten Ticketanfragen in Richtung Geschäftsstelle. Damit die nicht überhandnehmen, veröffentlichte der Verein umgehend ein kurzes Statement: "Vorzeitige Anfragen sind zwecklos und werden nicht beachtet", so Pressesprecher Stefan Scharfenberg-Hecht. Es seien noch "organisatorische Dinge zu klären. Der genaue Termin steht noch nicht fest und eine Entscheidung zu den Eintrittspreisen gibt es auch noch nicht", teilte er mit.

Präsident Lemke: geben alles "um die Mini-Chance zu nutzen"

Bis jetzt steht nur fest, dass die erste Runde im DFB-Pokal zwischen dem 29. Juli und 1. August stattfinden wird. Mitte Juni dürfte die genaue Anstoßzeit festgelegt werden. Ende Juni soll dann der Kartenverkauf starten. Beim FC Energie geht man davon aus, dass die gut 20.000 Tickets ziemlich schnell weg sein werden. Denn Werder Bremen ist ein klangvoller Name im deutschen Fußball, zudem ist der Traditionsverein gerade nach einem Jahr Zweitklassigkeit wieder in die 1. Bundesliga aufgestiegen. Drei Jahre nach dem Gastspiel des Rekordmeisters FC Bayern München freut sich die Lausitz wieder auf ein großes Pokal-Duell - in dem nichts verschenkt wird, kündigt Präsident Sebastian Lemke an. "Wir rollen Bremen nicht den roten Teppich aus. Ich habe vollstes Vertrauen in unseren Trainer, dass wir alles geben werden, die Mini-Chance zu nutzen."

Trainer Wollitz hatte auf Zweitligisten gehofft

Claus-Dieter Wollitz verfolgte die Auslosung am Sonntagabend in seiner Heimatstadt Osnabrück. So ein bisschen hatte er auf einen Zweitligisten gehofft - um eine größere Chance zu haben, eine Runde weiter zu kommen. Denn im DFB-Pokal gibt es viel Geld zu verdienen. Zumindest aus Sicht eines Viertligisten. Während die Prämien in der ersten Runde bei etwas über 100.000 Euro liegen, verdoppelt sich die Summe in Runde zwei.

Bremen hat die letzten Wochen extrem stabil gespielt und kommt nach dem Aufstieg mit viel Euphorie zu uns. Claus-Dieter Wollitz

Doch der Wunsch von Wollitz wurde nicht erhört. Erneut schaut ein Bundesligist in Cottbus vorbei. "Bremen hat die letzten Wochen extrem stabil gespielt und kommt nach dem Aufstieg mit viel Euphorie zu uns." Wenn aber schon Bundesliga, dann bitte doch ein Flutlichtspiel, hofft der Cottbuser Trainer, zumindest bei diesem zweiten Wunsch erhört zu werden. "Das wäre extrem wichtig für die Stimmung." Denn unter Flutlicht wird das Stadion der Freundschaft zum Hexenkessel. 2017 gegen Stuttgart (3:4 im Elfmeterschießen) und 2018 gegen Freiburg (3:5 im Elfmeterschießen) brachte Energie mit seinen Fans im Rücken zwei Erstligisten an den Rand einer Niederlage. Und selbst die Bayern mussten sich etwas strecken, um vor drei Jahren am Ende mit 3:1 zu gewinnen. Bremen dürfte also gewarnt sein.

Sendung: rbb24, 29.05.2022, 21 Uhr