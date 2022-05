Hertha BSC verpasst durch ein spätes Gegentor in Bielefeld den vorzeitigen Klassenerhalt. Dass die Leistung trotzdem stimmte, lag vor allem auch an Felix Magath und Kevin-Prince Boateng - die abermals aufzeigten, was der Klub dringend benötigt. Von Ilja Behnisch

So schön Fußball-Märchen sind, so furchtbar schwammig sind sie zu definieren. Ein möglicher Klassenerhalt von Hertha BSC unter dem als Feuerwehrmann firmierenden Felix Magath etwa - Märchen, ja oder nein? Schaute man an diesem 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga auf die Partie zwischen Arminia Bielefeld und Hertha BSC (1:1) , musste man zumindest zwischen der 55. Minute (Tor Hertha) und der 91. Minute (Tor Bielefeld) eindeutig zu "Ja, Märchen" tendieren. Die Indizien waren schlicht überwältigend.

Da war zunächst die Gesamt-Leistung der Hertha. Eine Mannschaft, die unter Felix Magath urplötzlich die Liga anführt. Zumindest in den Kategorien "Laufleistung" und "Sprints gegen den Ball". Eine Mannschaft, die auch in Bielefeld besten Pal-Dardai-Fußball spielte, die tief und kompakt stand, die Räume klein oder nichtig hielt und es immer wieder schaffte, füreinander da zu sein und Gegenspieler mindestens zu doppeln. Eine Mannschaft, die bei möglichen Umschaltmomenten des Gegners in Windeseile wieder in der Grundordnung und hinter dem Ball stand und in engen Zweikampfsituationen auffällig oft den entscheidenden Moment eher am Ball war.

Eine Mannschaft, die offensiv geduldig auf ihre Chance wartete, anstatt mit jedem nicht geglückten Angriff am Drehregler für zunehmende Verzweiflung zu fummeln. Felix Magath hat dieser Hertha-Mannschaft beigebracht, was Stadtrivale Union Berlin längst in Perfektion beherrscht, nämlich einfach so lange den einen, den eigenen Stiefel weiterzuspielen, auch wenn lange nichts klappt, und zwar so lange, bis etwas klappt.